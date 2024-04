El COB busca el pase al play-off en pista del Cáceres

Hoy a las 20.45 horas el Cáceres Patrimonio de la Humanidad recibe en el Pabellón Multiusos “Ciudad de Cáceres” a un Club Orense Baloncesto que se está jugando sus opciones de meterse noveno.

“El partido es el clásico encuentro a estas alturas de la temporada donde las derrotas adquieren carácter definitivo”, asevera el mister de los ourensanos, Félix Alonso, que subraya que los anfitriones van a salir a por todo porque “sabemos que una derrota convertiría a Cáceres en equipo de LEB Plata, e incluso una victoria de Melilla acarrearía las mismas consecuencias”.

No todo pesa en el rival, los ourensanos también tienen una última baza, “para nosotros, perder nos alejaría definitivamente de las pocas opciones de play-off que aún tenemos y una victoria nos permitiría seguir soñando una semana más”.

Mucho en juego en una cita que será complicada en cuanto a las rotaciones cobistas porque “Justin Turner no jugará. Ayer por la mañana se le realizó una resonancia magnética que confirmó que no tiene ningún tipo de lesión, a juicio de los servicios médicos del Club, a los cuales avalan más de 30 años de experiencia, el jugador podría estar a disposición del equipo pero dice no estar preparado”, apunta Alonso.

Recuerda que “esta es una circunstancia que ya se produjo durante la temporada y en aquel momento decidimos gestionarlo de otro modo por diferentes motivos. Quiero dejar claro que, sentimos que no hay mala fe por parte del jugador, simplemente siente que no está condiciones, aunque no es menos cierto que el perjuicio para el equipo es altísimo”.

La sanción de Llorente

A la notable baja de Turner se suma ahora la de Sergio Llorente, mucho más polémica.

El jugador del Club Ourense Baloncesto y capitán, Sergio Llorente, no cuenta con ningún antecedente disciplinario en su dilatada carrera deportiva, así como en la presente temporada, y desde el club destacan que “que jamás ha sido sancionado”, sin embargo, la situación ha cambiado, porque el Comité Nacional de Competición le ha impuesto 7 partidos de suspensión por una infracción calificada como “ grave” por el propio Comité.

Desde el organismo se remiten al último encuentro disputado por los ourensanos, el del pasado domingo frente al Alega Cantabria, un partido que despertó criticas en los aficionados por el arbitraje, y que ahora despertará más.

La sanción, recibida en la tarde del jueves por parte del club, tendrá efecto inmediato y, por tanto, Sergio Llorente no podrá disputar el partido ante Cáceres Patrimonio de la Humanidad de este viernes. Según refleja el acta, la infracción, calificada como grave por el Comité Nacional de Competición, se produce por “dirigirse al árbitro auxiliar 2 con un insulto de carácter grave”.

El Club y el Jugador juzgan esta sanción como “altamente desproporcionada” y consideran que los hechos reflejados en el acta “no se corresponden en absoluto a lo acaecido”, negando que los términos y hechos que determinan la sanción se ajusten a la realidad.

Por ello, el Club Ourense Baloncesto ya ha puesto el caso en manos de sus servicios jurídicos para presentar el recurso oportuno ante el Comité de Apelación.

Mientras la situación se resuelve, lo que es seguro es que el entrenador no podrá disponer ni de Turner ni de Llorente para aferrarse al tren del play-off de ascenso.

Optimismo a futuro

La buena noticia es que el club ya trabaja en las renovaciones y, por el momento, son dos. El COB seguirá pisando canchas con Samu Rodríguez y Javi López la próxima temporada.