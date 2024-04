Jornada unificada para el fin de Liga del Arenteiro

La Real Federación Española de fútbol ha dado a conocer el horario que tendrá el Club Deportivo Arenteiro en las dos últimas jornadas de competición, las que corresponden a las dos últimas semanas de mayo.

La Federación ha decidido que las dos últimas jornadas se celebren en horario unificado, es por ello que ambas se disputarán en sábado y a la misma hora, a las 19.00 horas.

Así pues, los verdes tendrán su última jornada como locales el 18 de mayo en un derbi gallego, el que llevará hasta el Municipal de Espinedo al Celta Fortuna, que actualmente lleva 9 puntos más que el Club Deportivo Arenteiro y se sitúa en la cuarta plaza de la tabla clasificatoria, en puestos de play-off de ascenso. En cuanto a las salidas, la última para el Club Deportivo Arenteiro será el sábado día 25 de mayo, momento en el que se enfrentarán al Unionistas de Salamanca, equipo que actualmente se encuentra a tan solo 3 puntos de los verdes con 42 puntos, en la octava posición de la tabla clasificatoria, y que en el partido de ida fueron goleados por los de Javi Rey por un 4-0.

Así están las cosas de cara al final de la temporada, pero antes aún quedan cinco jornadas, la primera la de este sábado que vuelve a ser una salida para los carballiñeses. Tras viajar el pasado fin de semana a tierras catalanas para medirse al Barça Atletic regresan a la misma comunidad autónoma pero para medirse al UE Cornellá a las 16.00 horas.

El regreso desde el Johan Cruyff no pudo ser más accidentado, tras el mal sabor de boca por la grave lesión de Diego García sobre el terreno en juego, al Arenteiro le falló el autobús llegando de madrugada a Zaragoza y tuvieron que esperar un reemplazo para llegar hasta Madrid, desde donde cogieron un tren hasta Ourense ya entrada la tarde. Por lo que ahora esperan mucha más fortuna tanto evitando las lesiones como en el desplazamiento.

Precisamente el club descubrió el destino de su desplazamiento en la jornada de ayer, al igual que las fechas y los horarios de los últimos dias de competición. No porque no supiesen que se enfrentaban al Cornellá, si no porque aún no tenían seguro cuál sería el campo en el que lo harían, un dato que trasladó ayer el equipo anfitrión: el partido será en el Estadio Municipal la Bóbila.