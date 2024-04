El Pazo espera “la fiesta” del baloncesto gallego

“Sin ninguna duda estamos ante un partido muy estimulante y por muchos motivos. Creo que tiene que ser una fiesta para el baloncesto gallego”. Así habla Félix Alonso del derbi que esta tarde se vivirá en el Pazo dos Deportes Paco Paz donde el Club Ourense Baloncesto recibe al Leyma Coruña a las 19.00 horas.

Los motivos los desgrana el entrenador: “es un derbi, con lo cual siempre es un partido especial, jugamos contra el mejor equipo de la competición y eso también significa un estímulo, lo hacemos además en nuestra casa, un sitio donde nos sentimos muy a gusto y muy apoyados. Nos enfrentamos a un equipo contra el que hemos jugado en tres ocasiones esta temporada y no es que no hayamos sido capaces de ganarles, sino que nos han dominado, especialmente en los dos partidos de pretemporada y en la segunda parte del partido que jugamos en la ida allí en Coruña, con lo cual reúne todos los alicientes. Además ellos llegan en primera posición luchando por el ascenso directo y nosotros intentando entrar en esa novena posición que de derecho al play-off de ascenso, así que todo para disfrutar de una gran fiesta”, concede.

Para que la verbena sea completa los ourensanos quieren la victoria, y para ello el míster analiza al rival. “En la ida tuvieron dificultades en parar nuestro juego interior especialmente mediante Ivica Radic, creo que ese es un aspecto en el que tenemos que seguir incidiendo aunque lógicamente habrán hecho sus ajustes. Además ellos defienden de una manera muy determinada en bloqueo directo y nosotros hemos trabajado sobre ello, creo que fundamentalmente lo que tenemos que tratar de hacer es igualar su nivel físico”, resume el leonés.

Subraya que los coruñeses “son muy duros. Creo que junto con Valladolid son el equipo más físico de la competición y tenemos que empezar por ahí, siendo capaces de llevarles a jugar lejos de canasta, siendo duros, jugando siempre con contacto, muy parecido a lo que hicimos el día de Estudiantes o el día de Valladolid. Con ese nivel de intensidad y de dureza, de lo que adolecimos en Fuenlabrada, vamos a ser capaces de competir con opciones de ganar”, considera el entrenador.

Otro factor que ve fundamental es el apoyo de la afición, que no tiene duda de que llenará las gradas de un Pazo dos Deportes que “siempre es un extra porque es una de las canchas de la liga en la que más se aprieta, se nota como local y lógicamente se nota como visitante, pero en el sentido contrario”.

En definitiva, el entrenador opina que el COB atraviesa un mejor momento que en el derbi de la primera vuelta. “Así lo atestiguan resultados y nuestro juego, creo que si hay un momento en el cual podemos ganarle a Leyma Coruña es este”, asevera Félix Alonso concluyendo que “hay que salir a por todo porque las posibilidades de entrar en el play-off se nos van acabando y tenemos que apurarlas. Si no entramos que sea por los equipos contrarios, porque nos ganan, pero no por no ser nosotros los que no demos el 100%, o por no intentarlo todo hasta el último segundo. Somos profesionales y nos debemos respeto a nosotros mismos y a la afición”, zanja.