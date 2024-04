Vuelve la acción al tapete del campo de O Couto

Después de meses esperando por fin hay fecha para que regrese el fútbol al césped del campo de O Couto. La Unión Deportiva Ourense estrenará el tapete contra el Betanzos este domingo a las 17.00 horas.

“La primera sensación que tengo es que me da mucha rabia que Jorge y Toni no puedan disfrutar de esta etapa”. Es la primera frase que esgrime el presidente del club, Fernando Currás, tras el anuncio de que los suyos vuelven al feudo. Hace así referencia a la dimisión del primer y el segundo entrenador del equipo tras la derrota frente al Polvorín en A Cheda en la jornada intersemanal de la Semana Santa.

“Me fastidia y me duele porque son parte del club, no solo han estado tomando las riendas del primer equipo sino que han pasado años con otros conjuntos de base. Llegar a este punto da rabia y ahora estamos intentando acertar, pero antes que futbolistas somos personas y fastidia”, sostiene Currás, que al cierre de esta edición aún no tenía nuevo entrenador asignado y se debatía entre varios candidatos.

“No es un juego, es una decisión complicada, en casa quedan cuatro partidos. Mañana (por hoy) el equipo entrena a las 16.30 horas en Coles y no sabemos con quién será, es probable que haya entrenador pero si no es así, está programado con Jandro y con Emilio”, dice el presidente de la entidad.

Y es que la noticia del regreso al estadio de O Couto llega en un momento complicado para los unionistas puesto que desde la directiva Currás, reconoce que la mente estaba puesta en la negociación con el nuevo entrenador. Ademas lamenta que “la reforma llega tarde”, sin embargo no le quita peso, “será un momento importante para nosotros... Yo incluso creo que en parte un poco del desastre se ha dado por no poder jugar allí”, opina.

Ese “desastre” que causó la dimisión del cuerpo técnico es la clasificación que ocupan los ourensanos, la quinta posición, el último puesto con un derecho a la disputa del play-off de ascenso a 19 puntos del líder, el Bergantiños. Un puesto nada deleznable, pero el club y la afición esperaban más porque el sueño era el ascenso directo y sabe a poco.

Con toda la situación deportiva en mente y con el nuevo entrenador en el banquillo regresará la Unión Deportiva Ourense a su casa, donde las obras comenzaron en junio del 2022 con un presupuesto de 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 7 meses.

El proyecto se dividió en dos partes; la obra considerada civil, es decir, la destinada a la rehabilitación estructural para incrementar la vida útil del estadio, así como a actuaciones funcionales de mobiliario y a los trabajos de ampliación en el edificio administrativo, para organizar de forma independiente los usos deportivos de aquellos de carácter administrativo; y, por otra parte, la obra que afectaba más directamente a los equipos, la del terreno de juego.

Para llevar a cabo este proyecto la inversión de adjudicación llegó a 1,8 millones en el ámbito de la obra civil- que no interrumpió los partidos oficiales- y 700.000 euros más destinados al terreno de juego.

Esa renovación era tarea pendiente a finales del año pasado, cuando O Couto poco a poco dejaba de ser una pista de tierra y las previsiones, que ya habían abandonado por mucho la idea de los 7 meses de ejecución, apuntaban a que los clubes- tanto la UD Ourense como el Ourense CF- podrían volver al verde este pasado mes de febrero. “Semana arriba, semana abajo”, apuntaba el delegado de la Xunta para el deporte provincial, Manuel Pérez.

Al final fue semana abajo. Será este 7 de abril. “Llega muy tarde, pero no por ello está menos señalado, será muy emocionante”, garantiza Currás.