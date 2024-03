Partido trampa para el Arenteiro

El Club Deportivo Arenteiro recibe este domingo a las 17.00 horas al Rayo Majadahonda en el Municipal de Espiñedo y lo hace en un partido marcado en rojo porque el entrenador, Javi Rey, no niega que “colocarnos con 42 puntos a falta de diez jornadas sería algo que no pensaríamos ni en los mejores sueños en el mes de agosto”.

Para conseguir ese objetivo deben vencer a los madrileños que no atraviesan la mejor de las rachas, son los colistas del grupo con 23 puntos, 16 menos que los verdes. Sin embargo, es algo que no tranquiliza al cuerpo técnico, si no que lo incomoda. “Tenemos máximo respeto a todos los rivales, pero además los equipos de la zona baja no se nos están dando especialmente bien; perdimos en Sestao y en Logroño y no fuimos capaces de ganarle al Teruel en Espiñedo. A estas alturas de liga a jugar contra equipos de la zona baja es complicado porque se juegan la vida, así que sabemos de la dificultad que nos vamos a encontrar”, advierte Rey.

Así señala que de los madrileños se espera un equipo “con mucha energía, con mucho salto hacia adelante, que no se mete atrás y un equipo con mucha presión, sobre todo del medio campo hacia adelante”, donde dice que tiene jugadores diferenciales como Navarro, Sergi, Alberto y “un delantero goleador como es Cortés”. Además resalta la “experiencia con Jorge Casado, que jugó en Betis y Real Madrid...Es un equipo de cierto nivel que no va a poner las cosas fáciles”, subraya el entrenador de los carballiñeses.

Por parte de los locales hay buenas noticias. Juegan en casa, donde “ya teníamos ganas”, pero la mejor nueva llega desde el banquillo; Javi Moreno no podrá jugar y no lo hará durante un mínimo de dos o tres semanas, pero después de temer que tuviese una ruptura del ligamento cruzado anterior o algún problema en el menisco, finalmente los resultados s indican que “tiene una contusión ósea con un edema”, indica Rey, para quien las noticias positivas siguen porque después de varios meses hoy podría volver a saltar al césped Marquitos.

“Esta semana ya ha entrenado con normalidad y va a entrar en convocatoria. Valoraremos también la situación de Vitra y Pol y veremos si alguno puede ir incluso para suplir la baja de Javi Moreno al tener falta de centrales, o si tendremos que reconvertir a algún jugador en esa posición. Pero es bueno que recuperemos números”, celebra el mister, que insiste en la importancia de vencer al Majadahonda “porque nos ayudaría a mantener la distancia con los puestos peligrosos y a seguir en la séptima posición”.