Se resiste la victoria para un necesitado Sala Ourense

El Sala Ourense rindió visita este fin de semana a la ciudad olívica para medirse al IES Coruxo, un conjunto al que conocen bien y ante el que, al igual que en todos los partidos por delante, tenían el objetivo de sumar.

No fueron tres puntos, pero esta vez los ourensanos salvaron 1; aunque se mantienen en el ultimo puesto de la tabla.

El choque comenzó con un ritmo frenético marcado por los de Edu García, tanto así que al arranque, en los dos primeros minutos, Álex y Arturo pusieron un optimista 0-2, que no tardaba en convertirse en un brillante 0-4, que hacía soñar a los de la ciudad de As Burgas.

Pero quedaba mucho tiempo y el vigués Iago Rodríguez estaba dispuesto a darle la vuelta al resultado. Al descanso un 3-4.

Precisamente a la reanudación de nuevo Iago hizo daño poniendo las tablas. Con todo, el Sala Ourense no bajó los brazos y se volvió a poner por delante tirando de cantera, con un doblete de Nogue: 5-6.

Pero el esfuerzo tuvo poca recompensa porque en el minuto 38 Fernández puso el 6-6 con el que sonó la bocina final.