COB busca resarcirse con la visita del Força Lleida al Paco Paz

El Club Ourense Baloncesto se enfrenta esta tarde a las 19.00 horas a un partido complicado en la cancha del Pazo dos Deportes Paco Paz, donde reciben al ICG Força Lleida.

El encuentro se presenta con mucha dificultad y así lo esgrime el míster de los ourensanos, Félix Alonso, que destaca que los catalanes llegan “en muy buena forma tras haber ganado nueve de los últimos diez partidos, perdiendo únicamente contra Coruña”.

Con ese dato sobre la mesa, el leonés ensalza que Lleida “es un equipo que hace un juego muy dinámico defensivamente, en la estadística avanzada es el mejor equipo de la competición. Juegan a un ritmo muy alto con posesiones de muy pocos segundos y con un juego muy vistoso y dinámico, diferenciando entre sus cincos dependiendo de si quien está en rotación es Krutwig o Kur Kuath”.

“A partir de ahí tiene muchos focos de anotación, como puede ser el caso de Hasbrouck, un jugador que está en un momento de forma muy bueno con anotaciones muy altas, como la que tuvo en Castellón”, avisa Félix Alonso, que por su parte cree que el Club Ourense Baloncesto necesita, para optar a la victoria, “bajar el ritmo de posesiones”, de los catalanes su ritmo de anotación y estar “defensivamente al nivel que hemos sido capaces de demostrar en muchas de las jornadas en casa, al igual que hicimos la semana pasada durante 38 minutos contra Tizona Burgos”. A continuación buscar vías de anotación.

Todo ello para “resarcir lo vivido en la pasada semana con la derrota tan dura que supuso perder contra Tizona Burgos y dar un paso más de cara a esa salvación, a conseguir esas doce victorias, y también a ese propósito de consolidar esa plaza en puestos de play-off. Ambas circunstancias tienen que ir de la mano”, dice el entrenador.

Alonso reconoce que la semana de entrenamientos fue difícil debido a las bajas de varios jugadores con molestias durante varios días, lo que condicionó e impidió que entrenasen con la regularidad que le hubiese gustado. Esa situación sumada a la derrota de Burgos complicó la semana porque “más allá del hecho de perder, que siempre duele, fue el hecho de cómo se perdió... El haber tenido el partido donde queríamos durante 38 minutos logrando que tuviesen una baja puntuación, hablando del buen trabajo que había realizado el COB y al final no nos ganaron, perdimos nosotros y nos afectó. Fue una serie de malas decisiones y una serie de faltas con antideportivas”, recuerda el entrenador que, pese a todo, sostiene que “con el transcurso de la semana los ánimos fueron mejorando” y ahora solo cabe pensar en Lleida. “Es un partido más y no hay que mirar atrás, hay que aprender de los errores que cometimos para no repetirlos”, exige.