La Carrera de la Mujer obliga a cortar el tráfico

La quinta edición de la Carrera de la Mujer requerirá este domingo cerrar al tráfico rodado las calles por las que transcurre la prueba, principalmente en el casco histórico y las márgenes del río Barbaña, desde las 10.30 horas y hasta que finalice el evento.

Las calles afectadas son: avenida de Pontevedra, Desengano, As Burgas, acceso á marxe dereita do río Barbaña, Avilés de Taramancos, Pardo de Cela, marxe esquerda do Barbaña, Pura e Dora Vázquez, Vila Valencia, Praza de Abastos, As Burgas, Cervantes, Praza da Ferrería, Pelaio, Saco e Arce, Dous de maio, Hernán Cortés, Praza do Trigo, Cardeal Cisneros, A Unión, Fornos, Praza do Ferro, Santo Domingo, parque de San Lázaro, Paseo, Lamas Carvajal, para terminar en la plaza Mayor, donde el cierre al tráfico comenzará a las 09.30 horas.

A la altura del parque de San Lázaro, la circulación rodada discurrirá por la calle Curros Enríquez, en sentido a la avenida de la Habana-salida de la ciudad.

La carrera, organizada por Club Runmaniak, pretende reivindicar el papel de la mujer en el mundo del deporte, en el marco de la celebración, el próximo día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer.