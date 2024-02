La Carrera de la Mujer recorre el domingo el corazón de Ourense

Las calles de la ciudad de Ourense acogerán este domingo, 3 de marzo, la quinta edición de la Carrera de la Mujer de Ourense, organizada por Club Runmaniak Box001 Ourense, con la colaboración del Concello.

La prueba popular, no competitiva, tendrá salida y meta en la Plaza Mayor a las 11.00 horas y consistirá en una ruta de 5 kilómetros por el casco histórico y las márgenes del río Barbaña. También habrá una carrera inclusiva, para personas de movilidad reducida con un recorrido de 1 kilómetros a partir de las 10.50 horas.

El salón de plenos del concello acogió la presentación de esta actividad, que pretende reivindicar el papel de la mujer en el mundo del deporte, en el marco de la celebración, el próximo día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer 2024.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web www.sportsmaniacs.com. El precio es 3 euros para personas mayores de 16 años, y gratuita para menores y para participantes en la carrera inclusiva.

La prueba mantiene el recorrido de las ediciones anteriores: Plaza Mayor, Avenida de Pontevedra, Desengaño, As Burgas, margen derecha del río Barbaña, Avilés de Taramancos, Pardo de Cela, margen izquierda del Barbaña, Pura y Dora Vázquez, Vila Valencia, Plaza de Abastos, As Burgas, Cervantes, Praza da Ferrería, Pelaio, Saco y Arce, Dous de Maio, Hernán Cortes, Praza do Trigo, Cardenal Cisneros, A Unión, Fornos, Praza do Ferro, Santo Domingo, Parque de San Lá́zaro, Paseo, Lamas Carvajal y plaza Mayor

Mientras que la carrera inclusiva de 1 kilómetro recorrerá la Plaza Mayor, calle de las Tiendas, calle de la Paz, Praza do Ferro, Santo Domingo, Parque de San Lá́zaro, Paseo, Lamas Carvajal y regresará a la Plaza Mayor.

Participaron en la presentación de la carrera, el presidente del Club Runmaniak Box001 Ourense, Lalo Arce, la concejala de Igualdad, Noa Ronco y el concejal de Deportes, Aníbal Pereira.

“Es una mañana para disfrutar de correr juntas y juntos por las calles de nuestra ciudad, un día para disfrutar del deporte sin la presión del cronómetro”, ensalzan desde Runmaniak.