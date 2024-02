Una prórroga que vale una victoria

El Club Ourense Baloncesto tenía el serio objetivo de no dejarse caer ante el Oviedo, un rival directo por la permanencia en la categoría, que ayer se presentaba en el Pazo dos Deportes donde se dejó los puntos. Los primeros en subir al electrónico fueron dos puntos de una canasta Radic a la que se sumó tras un balón perdido y dos rebotes en ataque Karamo Jawara. A continuación el triple de Justin Turner, una canasta de Kacinas, dos puntos de Radic y Javi López con tiros libres, triples y canastas sellaban el primer cuarto en un 19-18, que hablaba de la equidad en la cancha.

En el segundo tiempo no cambiaron las cosas, el rebote en ataque permitió que Romaro Gill mantuviese a los suyos por delante, al igual que las canastas de Mc-Neilly y un triple de Javi López, pero los asturianos no habían dicho la última palabra y remontaron obligando a Félix Alonso a parar el crono para evitar entrar en la dinámica de la irregularidad y la falta de concentración. No fue así. Radic se hizo fuerte y con el 32-36 fueron los visitantes los que pararon el crono, solo para que Justin Turner asumiese la responsabilidad de mantener a los ourensanos: triple desde el medio de campo y sobre la bocina para cerrar la primera parte con un optimista 41-42.

Con un 76-78 a falta de 10 segundos para la bocina final de nuevo el entrenador de los locales paraba el tiempo y entonces apareció Justin Turner para obligar a la prórroga: 78-78 y un añadido que fue decisivo para que el COB diese su mejor versión y consiguiese la décima. 88-83.