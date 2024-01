La Escuela de Fútbol Femenino Rosalía sumo un punto en su visita a Cacheiras en el encuentro correspondiente a la decimos séptima jornada de Segunda Autonómica, en un partido que siempre tuvieron controlado, pero que no supieron cerrar.

Tras unos primeros minutos de igualdad, las ourensanas tomaron la iniciativa y jugando en campo contrario se adelantaron en el ecuador de la primera parte por medio de Zaira. Aunque dos minutos más tarde empataron las anfitrionas desde los once metros con un disparo de Xiana, la mejor por parte de las locales. Pero las cifras en el luminoso no quedaron ahí y el final de la primera parte se convirtió en un festival de goles, con otros tres tantos en apenas dos minutos.

Feijóo volvió a adelantar a las azules en el minuto 37 y Zaira colocó el 1-3 en el electrónico tan solo un par de segundos después. Pero Cacheiras no se rendía y de nuevo Xiana era la encargada de recortar la ventaja para cerrar con un 2-3 antes del paso por vestuarios.

A la reanudación, otra vez Xiana fue protagonista metiendo a las suyas en partido, sumando su hat-trick particular y poniendo el 3-3 en el marcador, a donde Bonjoch no tardó en subir el tanto que parecía darle la primera victoria del año a domicilio al equipo de Alberto Tamayo; pero no sucedió. En el minuto 81 Claudia repartió los puntos.