No ha sido una semana fácil para el Club Deportivo Arenteiro y así lo confirma el entrenador, Javi Rey.

El equipo ha perdido a dos jugadores en este mercado de invierno, Alex Fernández, el que fuera capitán de los verdes ha salido tras, según la versión del club, una mutua decisión de rescindir su contrato, mientras que Miku no continuará después de que el Academia Puerto Cabello de Venezuela pagase su cláusula de rescisión. Por si fuese poco, a mayores se encuentra la situación de Luis Chacón; el Real Club Deportivo de A Coruña tiene interés por el jugador. Pese a todo, la competición no tiene respiro y continúa su curso por lo que el equipo se enfrenta esta mañana al Real Unión Club de Irún en el Stadium Gall a las 12.00 horas.

Bajas “importantes”

“Ha sido una semana complicada, creo que aún nos quedan unos diez días, aproximadamente hasta el 1 de febrero, viviendo en intranquilidad”, dice el técnico que trata la situación por encima, aludiendo a que es competencia del director deportivo, Álex Vázquez, pero desde su parcela asegura que lo que demuestra el vestuario “es que están al 100% centrados en el partido única y exclusivamente”, garantiza.

Reconoce el ourensano que “siempre son situaciones difíciles”, pero promete que el conjunto pone “los cinco sentidos en competir el partido de liga”, aún sabiendo que “no es lo mismo el mercado de verano, que son partidos de pretemporada y entrenamientos, que este mercado el cual se encuentra en plena competición”.

En esta línea, Rey admite que “son bajas importantes” y que ahora mismo en el mercado están buscando posibles sustitutos porque la plantilla se ha quedado corta, pero aún así “será un equipo de garantías” ante el conjunto vasco frente al que se presentarán dieciocho jugadores convocados, los disponibles, ya que los carballiñeses cuentan con la baja de Germán por acumulación de amonestaciones.

Diferenciar “parcelas”

“Sé que Alex Vázquez está haciendo un gran trabajo como ya lo hizo en el mercado de verano, no me cabe ninguna duda de que lo volverá a hacer aunque será más complicado. Buscamos un jugador para el centro del campo, un jugador para la zona ofensiva e incluso un jugador de banda, pero habrá que ver que ofrece el mercado”, dice el entrenador de un momento que, insiste, “es difícil” y “no es plato de buen gusto”, en concreto, es para él “desagradable”. “Pero esto es fútbol y todo lo que se hace es por el bien del Arenteiro, incluso por encima de jugadores, su cuerpo técnico o directores deportivos el Arenteiro es un club muy grande y por encima de él no hay nada ni nadie. El fútbol no deja de ser eso, hay que diferenciar parcela profesional y personal”, dice un míster que tanto a Miku como a Álex Fernández les da las gracias porque “disfruté mucho de ellos como entrenador y el comportamiento y la actitud que tuvieron fue siempre ejemplar, así que les mando un mensaje de mucho ánimo y deseo que les vaya bien en sus próximos proyectos”, concluye.

El entrenador no cita en ningún momento a Luis Chacón porque hasta la fecha el media punta que el Dépor espera que supla la baja de Cris Montes es un jugador “100% del Arenteiro. Preparamos la semana y el plan del partido con él, es un chico de 10, está implicado y está centrado en el partido”.

Análisis del choque

En el plano estrictamente deportivo del encuentro, Javi Rey analiza al oponente y señala que el Real Unión Club de Irún es un equipo muy fuerte en casa.

“Compiten muy bien, son muy fuertes a balón parado y ya lo mostraron aquí en el partido de la primera vuelta. Tienen un excelente lanzador, es un equipo que aprieta mucho y sobre todo allí, en el Stadium Gall. Tienen a Solís arriba con nueve goles, a Escobar con siete...Tienen mucho potencial y hacen gol muy fácilmente”, enumera.

Por su parte, el objetivo de los visitantes es “intentar hacer un partido en el que seamos protagonistas con balón, jugar mucho en campo rival y generar situaciones de área, pero sabemos que será un partido muy difícil, muy duro, muy igualado y sabemos a dónde vamos, contra quién jugamos y que es el inicio de la segunda vuelta, pero estamos preparados para hacer un buen partido”, asevera el técnico.

El míster no duda en reconocer que precisamente el partido de la primera vuelta, el disputado en el Municipal de Espiñedo, “es una espina clavada” porque “fue una derrota muy dura, por 2-3, con dos expulsados y con una sensación muy extraña., El equipo compitió, me gustó, pero nos fuimos sin sumar, así que sabemos la dificultad que tendrá el choque, y más porque será después de un viaje muy largo”, porque en la mañana de ayer entrenaron y por la tarde la expedición partió hacia tierras vascas, donde el objetivo del equipo es que las decisiones en los despachos no pesen en el terreno de juego, para seguir alejados de la zona de descenso.

“Intentaremos hacer las cosas muy bien porque es un equipo de los más difíciles de la categoría. Si estamos bien y al mismo nivel que estuvimos con Ponferradina, en la primera parte del Dépor, o el otro día ante el Barça ‘B’ vamos a tener muchas posibilidades de incluso sumar de tres”, considera Javi Rey.