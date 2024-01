El Club Deportivo Arenteiro selló la primera vuelta con un importante triunfo venciendo al filial del Barça, el Barça Atlétic, en el Municipal de Espiñedo por 2-0 tras los tantos de Luis Chacón y el debutante Álex Cardero.

Decía el entrenador de los locales, Javi Rey, en la previa, que el objetivo era terminar la primera vuelta con 26 puntos, con una gran victoria ante el filial blaugrana creciéndose en el feudo y afianzándose en el apoyo de la afición, y los suyos entendieron cada uno de los cometidos porque nadie falló. Los carballiñeses rompieron su mala racha de resultados y a falta de los encuentros por disputar esta tarde se sitúan a siete puntos del descenso y a cuatro del play-off de ascenso.

Los visitantes comenzaron sintiéndose cómodos en el campo, dominando mediante la posesión, y así aparecían las dos primeras ocasiones. Primero un remate de Diego Percán desde dentro del área, que se marchaba desviado, y después un disparo de Pau Víctor que atrapaba Diego García sin complicaciones. A los verdes les costó encontrar los puntos débiles de los catalanes, pero en el ecuador del partido se soltaron y dieron las primeras señales de peligro. Marc Vidal se veía obligado a desviar un disparo cruzado de Miku que terminaba en el córner y en el propio saque de esquina los verdes reclamaban penalti por una mano de Garrido que el árbitro no consideraba. Con todo, Javi Moreno apunto estuvo de adelantar a los suyos aunque se topó con las piernas de un defensor cuando todo el conjunto de Rafa Márquez se encontraba dentro del área.

Pasaron diez minutos para que volviese el peligro a la portería de Marc Vidal; un centro que a punto estuvo de rematar Iván Ramos fue el aviso y después un gran disparo de Luis Chacón puso a la grada en pie, pero el guardameta fue capaz de evitar el tanto. Se aproximaba el descanso y los acercamientos sólo iban a más y de tanto insistir los locales tuvieron su recompensa. En el 39 Luis Chacón abrió la lata poniendo el balón en la escuadra, tras una dejada de Miku en la frontal del área.

Con las sensaciones positivas de la primera parte comenzó la segunda y el Arenteiro a punto estuvo de hacer el segundo tanto con un buen centro desde la derecha que no remató Miku por escasos centímetros. Los culés no se precipitaban y construían desde la posesión y el control, pero no ofrecían grandes jugadas de peligro hasta la entrada de Unai. Este obligó a Diego García a desempolvar los guantes en una jugada peligrosa que rozó la igualada, lo mismo que intentó Diego Percán con menos éxito al minuto siguiente.

El Barça Atlétic se volcaba entonces en buscar las tablas y el conjunto anfitrión se veía obligado a abandonar momentáneamente el ataque y centrarse en la defensa. Hasta que Pibe volvió a espolear a los suyos con un disparo lejano, que se perdió por poco, en lo que fue su última jugada del partido antes de dejar su lugar al fichaje de invierno, Álex Cardero, que entró y besó el santo.

El futbolista cedido por el Real Oviedo hasta el final de temporada tardó cuatro minutos en hacer su primer gol con el equipo. Luis Chacón realizó un gran control por banda derecha, prolongó para Iván Ramos, el extremo dispuso un pase de la muerte hacia el ovetense y este coloco el esférico con calma, sin titubeo, acertando directo al fondo de la red y sentenciando al equipo blaugrana. Quisieron el gol de honor con un disparo de Pau Víctor, pero se marchó directo a las manos de Diego García.