La Diputación de Ourense colaborará este año con el proyecto de mejora del campo de fútbol de Viana do Bolo en el que se instalará césped artificial.

Así lo ratificó el presidente de la Diputación, Luis Menor, después del encuentro mantenido en el Pazo Provincial con el alcalde de Viana do Bolo, Andrés Montesinos.

Tal y como anunció Luis Menor, “este proyecto formará parte del Plan de Infraestructuras Deportivas que próximamente firmaremos con la Xunta de Galicia y que permitirá mejorar instalaciones deportivas como esta, tan importantes para los ayuntamientos y los clubes de nuestra provincia”.

La confirmación de la reforma se produjo después de que el Partido Socialista municipal lamentase que el proyecto no entrase dentro del convenio recientemente firmado por la Diputación y varios alcaldes porque, según dicen, Menor les explicó que Montesinos había trasladado que “en la parte correspondiente al concello el proyecto aún no está maduro”. Finalmente el campo de As Carrelas sí tendrá nuevo tapete, algo que espera desde 2022.