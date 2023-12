El Sala Ourense ha terminado el 2023 con una derrota en Os Remedios donde se enfrentaban dos equipos con dinámicas totalmente contrapuestas: los ourensanos, que no consiguen encontrar el camino a la victoria, y el Stellae FS,que lucha por los puestos nobles de la clasificación y que en tierras ourensanas ha sumado otros tres puntos.

Golpeó primero el Stellae con un gran gol de Cley en el minuto 2 tras una salida fulgurante del equipo visitante, que creó grandes ocasiones y que incomodó a los ourensanos con su presión a media pista.

Poco a poco, los anfitriones fueron igualando la contienda fruto de lo cual llegó el gol de Iago que empataba el partido en el minuto 6, pero a partir de la igualada las ocasiones de ambos equipos se encontraban con los palos o con los porteros. Tanto Samuel como Álex desbarataban las oportunidades de gol, o al menos fue así hasta el minuto 18 cuando, tras una gran jugada personal, Buján rompía el empate marcando el 1-2, resultado con el que se llegaba al descanso.

Tras la reanudación el partido siguió la misma tónica durante un par de minutos hasta que en el 26 una jugada marcó la diferencia. Un tiro de Raúl era rechazado por un jugador de los visitantes y en el posterior forcejeo las colegiadas del partido decretaron una falta que los de Edu García discutieron, sin embargo, la reclamaciones no sirvieron de nada y Raúl vio la tarjeta amarilla, la segunda del partido por lo que dejó a los suyos en inferioridad.

Tras aguantar así algo más de un minuto el equipo anfitrión no pudo evitar que Jaime aprovechase una buena jugada al segundo palo para poner el 1-3 y cinco minutos después Nico, ante el ataque de cinco del Sala Ourense, aprovechaba para hacer el 1-4.

Los locales no querían que ese fuese el resultado para el descanso navideño, así que no se amilanaban e intentaban subir una marcha en ataque encontrando el premio a su insistencia en el minuto 35. Un gol de Allariz con el que se metían en partido. Pero la fortuna no estaba de su lado y veían como Cley añadía uno más al casillero visitante, 2-5.

Los de Os Remedios siguieron insistiendo hasta el final, pero solo Gus aprovechando el ataque de cinco pudo maquillar el resultado sobre la bocina, 3-5 al término del choque.

La próxima jornada será la última de la primera vuelta, ya tras las vacaciones de Navidad los ourensanos visitarán al Leis Pontevedra el 13 de enero.