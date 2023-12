El Solgaleo Balonmano Pabellón ha terminado el año ganando en la pista de Chapela. Las chicas dirigidas por Rodrigo de Moura llevaban varios partidos en los que empezaban muy bien, pero los últimos minutos se les hacían cuesta arriba y acababan perdiendo puntos que ya estaban acariciando. Hasta este fin de semana, que fue al revés.

Las ourensanas fueron a remolque ante las anfitrionas, no se encontraban cómodas, y el acierto cara portería no era efectivo, así, a falta de 4 minutos, las pabellonistas se ponían con un 20-16 en el marcador. Pero no quedó ahí, sobre la bocina dieron la vuelta al resultado y plantaron un 20-21 con el que obtienen dos puntos, los primeros con los que estrenan casillero este curso.

Así, las de As Burgas rematan el año con una alegría que esperan continuar con la entrada del 2024.

También puntuaron las mas pequeñas de la casa, las infantiles de María González, que hicieron uno de sus mejores partidos de la temporada, empatando contra A Cañiza. Mientras que cadetes y juveniles cayeron derrotadas en sus respectivos partidos frente a Cañiza y Moaña.