El choque que cruzaba al Rayo Majadahonda con el Club Deportivo Arenteiro en el Cerro del Espino comenzó con ambos equipos muy activos con el balón, especialmente por parte de los locales que necesitan puntuar para salir del descenso.

Así las ocasiones se sucedían en los primeros compases y no tardaba en llegar el gol. En una jugada colectiva Pablo, con un gran pase, dejaba solo a Arnedo que en segunda línea llegaba y definía y con un buen disparo raso ponía el 1-0 en el minuto 4.

El Rayo se creció entonces y apremiado por la necesidad se hizo dueño de la posesión, mientras los verdes peleaban por poner el empate ante una seria defensa majariega que recortó cada una de las acometidas.

Tras el paso por vestuarios la intensidad fue en aumento, el Arenteiro buscó con insistencia la meta defendida por Dani, pero fueron los locales quienes encontraron la red. Primero avisó Cortés que a punto estuvo de hacer el segundo, pero estrelló al larguero, y después llegó su acierto.

Pasaba la hora de juego cuando Cortés, tras saque de banda, se desmarcaba y solo frente a Diego García ponía el 2-0 en el marcador.

El ritmo en ataque no paró y el Arenteiro no dejó de creer en la remontada, pero el resultado ya no cambió. Los verdes esperan ahora al Deportivo, con el que empatan a puntos (23) en la tabla clasificatoria.