La Unión Deportiva Barbadás recibió en el Municipal de Os Carrís al Viveiro, un conjunto que llegaba con necesidad de puntuar para alejarse de los puestos de descenso, por lo que se mostró serio y sólido, pero no obtuvo recompensa.

A ambas escuadras les costó arrancar en ataque, no fue hasta llegar al ecuador de la primera parte cuando surgieron las primeras oportunidades. Así, en el minuto 18 el colegiado anulaba un gol por fuera de juego a Gabi y en el 25 los locales asediaba desde la frontal del área, obligando a Rubén a sacar el guante para desviar un buen disparo. Pero el guardameta no tuvo la misma capacidad tres minutos después cuando Juanma Justo puso una falta en el segundo palo donde alcanzó la cabeza de David Nespereira que no lo dudó, dispuso para Villa y este, de otro cabezazo, envió directo al fondo de la red.

Quedaban quince minutos de la primera parte y el Viveiro poco era capaz de ofrecer. Llegaba entonces el segundo de los locales. En una jugada en la que la defensa del Viveiro se equivocaba en el despeje, Osián era capaz de robar el esférico y enviar cruzado bajo palos.

A la reanudación los visitantes hicieron un triple cambio que dio resultado porque el equipo fue capaz de maquillar el luminoso. Gamarra puso el 2-1 a la hora de juego, pero la victoria no estuvo en duda.