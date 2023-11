Este sábado el polideportivo de O Pompeo será el escenario de un gran reto para el Aceites Abril Voleyourense que a las 19.00 horas se pondrá el mono de trabajo para pelear por sumar los tres primeros puntos de su temporada como equipo local.

Las ourensanas reciben con este reto a un rival directo, el Voley Playa Madrid que tienen los mismos puntos, 4, y se encuentra una posición por debajo, por lo que no hay margen de error.

Las de Pablo Pérez se presentan con la moral alta después de obtener su primera victoria el pasado fin de semana frente a otro rival directo, el Club Voleibol Astillero, con el que ahora comparten posición en la tabla clasificatoria de la Superliga Femenina-2.

En Santander la competición estuvo ajustada, el primer set se marchó para las de As Burgas, el segundo para las anfitrionas, el tercero de nuevo para las ourensanas y en el cuarto ya sentenciaron logrando el 1-3 final que, sumado al punto que habían conseguido hace ya dos semanas en O Pompeo ante el Oviedo, le otorga los cuatro puntos con los que cuentan, por el momento.

El equipo quiere más porque la intención era desde el principio de temporada ir de menos a más, asentándose poco a poco en la categoría y que el trabajo y el esfuerzo realizado cada semana en los entrenamientos, que las jugadoras compaginan con sus respectivos puestos laborales, luzca en las canchas de todo el territorio nacional. Este sábado la intención es que brille en el feudo, en O Pompeo, donde tres puntos harían que se colocases en una situación relativamente cómoda.

Pero no será fácil puesto que el conjunto visitante llega por su parte con ganas de revancha tras sufrir una dura derrota en su casa el pasado sábado ante el otro conjunto gallego, el Zalaeta, por lo que las madrileñas no se quedarán de brazos cruzados en su visita a Ourense, donde el equipo local hace un llamamiento a su afición para que no falte nadie en las gradas, para ver como complican el objetivo de puntuar para el equipo madrileño y lo consiguen para sí mismas.