El Ourense CF recibía ayer en el Municipal de Oira al Unión Popular de Langreo, un equipo que no conocía la victoria a domicilio y que tras su visita a tierra pontinas sigue sin conocerla, porque los de Rubén Domínguez golearon a placer.

Comenzaron los asturianos presionando alto y avisando en la primera jugada con un disparo del esférico que fue directo a las manos de Marqueta. El Ourense aguantaba bien la presión y transitaba buscando la ocasión que llegó en el minuto 10, Amín recibió el cuero, condujo en el área, encontró espacio, disparó y su golpeo dio contra un defensa asturiano enviando a córner.

Fue el primero de dos consecutivos, en el segundo sacó Manu y con cinco pontinos para el remate el cabezazo de Portela se fue a las manos de Adrián Torres. Pero el asedio era azul y no cesaba, cuando se llegaba al cuarto de hora a punto estuvo el equipo anfitrión de ponerse por delante en un uno contra uno de Amín y Gonzalo.

Los ourensanos tenían ambición y se hacía notar. En la siguiente ocasión Álex Gil pasó a Alberto Gil y este centró para Amín que por poco no llegó al remate cuando se llegaba al ecuador del primer tiempo. Tuvo entonces la suya el Langreo con una llegada de Luis Sánchez que fue capaz de escaparse de todos los jugadores y mandar desde el lateral del área un disparo ajustado al primer palo, pero frenó Marqueta.

A la contra tapó la defensa de los asturianos una buena jugada de superioridad de los pontinos en la que Álex Gil buscaba el primer tanto del choque. Se hacía esperar a pesar de los intentos de los locales porque a balón parado también probó Alberto Gil colgando el balón en el área pequeña.

Por parte de los asturianos, Gabri probó fortuna con un disparo al que Marqueta sacó los guantes y como respuesta Andrada ajustó un disparo al palo que sacó un atento Adrián Torres, del mismo modo que hizo en la portería de la parroquia local Marqueta salvando un disparo de Ángel Sánchez que a punto estuvo de ser el gol con un tiro centrado y fuerte tras un centro de Iago Novo.

Pero cuando los asturianos se crecían llegó el acierto de los locales, Jerín jugó para Andrada, este pasó a Alex Gil quien vio a Alberto Gil en la central del área, centró y Gil estrelló al fondo de la red. Quedaban poco más de cinco minutos de la primera parte y Alberto Gil y Álex Gil probaban hasta en dos ocasiones buscando uno más que no surgió antes del descanso.

A la reanudación, el Ourense CF tuvo una falta favorable cuyo remate mandó desviado Jerín quien tuvo otra buena ocasión pocos minutos más tarde con un centro que envió directo a la UP Langreo que no supo aprovechar la contra, puesto que recuperaron los ourensanos y Facu Ballardo con un buen control volvió a mandar el esférico a los pies de Jerín, quien no pudo llegar al área.

A la hora de encuentro una falta favorable a los pontinos la golpeaba directamente Alberto Gil a los guantes de Adrián Torres y tras ella buscaban los asturianos revulsivos en su banquillo. Daban resultados porque la entrada de Imad provocaba las más claras para los visitantes. Marqueta se vio obligado a sacar una muy buena mano para evitar el que hubiese sido el empate del encuentro.

Poco a poco se llegaba a la recta final y entonces un juego en largo del meta local llegó a Palmás que centró para Salinas y en la frontal del área, en el mano a mano contra Torres, este salvó el que hubiera sido el 2-0.

Pero en el tiempo añadido tal era la insistencia local que acabó llegando la recompensa. A pesar de que Langreo no bajó la intensidad creyendo en la remontada, los ourensanos en dos minutos rompieron el partido. Manu centró al área y en el lateral recibió Portela, que con un disparo de gran experiencia cruzó a la escuadra del palo largo. Un minuto más tarde Salinas recibió el esférico tras un juego en largo de Marqueta y esta vez acertó de pleno en la red. Minuto 94, 3 goles, 3 puntos y liderato a espera de lo que haga hoy Zamora ante el Avilés.