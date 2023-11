El Club Deportivo Arenteiro recibe esta tarde a las 19.00 horas al Fuenlabrada en el Municipal de Espiñedo, tras una semana que el técnico anfitrión, Javi Rey, describe como “dura”, “difícil” y “bonita”.

“Empezamos ganándole al Unionistas de Salamanca aquí hace siete días, fuimos a Avilés a jugar un partido muy importante de Copa del Rey, una eliminatoria muy dura que fuimos capaces de superar, así que el estado anímico del equipo es muy bueno. Están con mucha confianza, están muy contentos y felices y afrontamos el partido ante Fuenlabrada con mucha ilusión, con muchas ganas de intentar acabar esta semana de la mejor forma posible”, celebra el entrenador local.

Sobre el rival, se deshace en halagos y por tanto en advertencias de la dificultad que supondrá, “es un equipo que se va a adaptar muy bien a Espiñedo, un equipo que juega directo, que es capaz de hacer contraataques, que carga bien en el área con los centros laterales, que tiene gente física y gente que domina el juego aéreo. Es un rival complicado, muy, muy duro, pero nosotros también estamos en plenas condiciones para intentar sumar de tres”, sostiene el míster que reconoce que espera un partido “muy cerrado y muy igualado”.

Para llegar a una victoria cree que las claves pasan por defender muy bien los puntos fuertes de los madrileños, especialmente ese juego directo y la posición de centro lateral “con jugadores referentes como Sergio Benito o Fer Ruiz”. Además indica que los visitantes defensivamente” son fuertes”, motivos por los que sabe que el Arenteiro “deberá imponer su juego, ser protagonista con balón e intentar meter al Fuenlabrada en su campo”.

En resumidas cuentas, la idea es la misma que el pasado sábado, cuando se enfrentaron al Unionistas, “salir muy fuertes desde el inicio y si podemos ponernos por delante hacerlo, y si no seguir madurando el partido hasta el último momento porque creo que el equipo que abra tendrá mucha ventaja, pero veo que será muy duro e igualado”, insiste Javi Rey.

La situación meteorológica no le preocupa y confía en el buen estado del campo. “Creo que se va a haber un buen espectáculo, pido que no se levante, que podamos hacer nuestro juego combinado sobre todo en campo rival y que si no llueve en exceso el campo esté rápido, eso lo vamos a agradecer”, solicita Rey que también hace un llamamiento a la afición porque ahora mismo el equipo está fuera de los puestos de descenso, pero sumar de tres ante Fuenlabrada daría un oxígeno más que importante.

“Nos asentaría en la mitad de la tabla, así que necesitamos a la afición porque venimos de dos partidos muy duros, de un largo viaje y posiblemente aparezca la fatiga, pero si la cabeza y el corazón van de la mano, y la afición nos ayuda, creo que podremos sacar el encuentro adelante”, dice el entrenador verde.