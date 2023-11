El Club Deportivo Arenteiro pisa esta tarde el Román Suárez Puerta para medirse al Real Avilés en la eliminatoria de Copa del Rey, un torneo que trae los mejores recuerdos para los verdes tras haber recibido la visita, por dos años consecutivos, de conjuntos de Primera División en el Municipal de Espiñedo.

Por primera vez en esta competición son los verdes los que acuden al encuentro como equipo de superior categoría y como visitante, lo hacen esta tarde a las 16.30 horas y, como reconoce el míster del equipo, Javi Rey, “con mucha ilusión y muy motivados”.

“La Copa no tiene nada que ver con la Liga y vamos a ver un partido tremendamente igualado, muy disputado, muy difícil y muy duro, pero vamos con la ilusión para clasificarnos y pasar la eliminatoria”, sostiene el técnico de los carballiñeses, quien recuerda que hace dos años visitó Espiñedo el Valencia y el año pasado lo hizo la Unión Deportiva Almería cayendo ante el equipo local, que recibió en la ronda siguiente al Atlético de Madrid. Motivos por los que Rey tiene claro el deseo del equipo: “esperamos pasar la eliminatoria y poder jugar contra otro equipo profesional y ojalá sea contra un Primera”.

Hay que ir paso a paso y lo primero es vencer al Real Avilés, un conjunto que para el entrenador es “muy buen equipo” y lo dice con conocimiento puesto que la temporada pasada fue, junto con el Compostela, el principal rival del Arenteiro por el ascenso directo.

“Es un equipo que tiene muy buen juego interior, tiene un mediocentro que ficharon de Primera RFEF, Mecerreyes, capaz de jugar hacia adelante y tiene muy buen pie. Jorge Fernández, que juega de interior también interpreta muy bien y tácticamente es un jugador muy listo, después tienen dos extremos muy, muy rápidos en el uno contra uno... Es, en general, un equipo difícil de superar. A pesar de que ahora mismo no está en la zona alta de la categoría el año pasado empezó así y acabó en los puestos de play-off”, resume el entrenador.

Plantilla al completo

Para el encuentro toda la plantilla del Arenteiro está disponible a excepción de Álex Fernández y Carlos, que se recuperan de sus respectivos esguinces, pero al míster no le preocupa porque “tenemos una plantilla muy larga, muy competitiva con gente que está entrenando bien, gente que está trabajando mucho”, dice dejando entrever que “puede haber algún cambio en el once inicial”, pero que sea cual sea “será un once de garantía”.

Cuando si reconoce cierta preocupación es a la hora de hablar del estado del terreno del juego del Román Suárez Puerta. “Es un buen campo, de buenas dimensiones, un buen estadio. El césped suele estar bien, pero sí que es cierto que la zona de la grada, donde están los banquillos, está muy blanda, los jugadores no hacen pie, se patina mucho, es imposible traccionar, pero esto le va a pasar tanto al Arenteiro como al Avilés, así que como pasó el sábado en Espiñedo hay que adaptarse al terreno de juego y a las condiciones meteorológicas que se presenten, aunque en principio no dan lluvia”, sostiene Rey, quien espera “un campo muy, muy pesado” en el que los suyos compitan porque “el Arenteiro se adapta a los escenarios”.