El Club Deportivo Arenteiro se desplaza esta tarde hasta el Estadio Reino de León para medirse a las 20.00 horas a la Cultural Leonesa, un rival que el míster de los verdes no duda en calificar como “uno de los buenos de la categoría”.

“Es un auténtico equipazo, tiene jugadores de muchísimo nivel en todas las líneas, son capaces de jugar tanto por dentro como por fuera. Es un equipo que nos ha gustado mucho, con varios registros y hecho para estar arriba, para intentar pelear el ascenso a Segunda División”, señala el técnico del Arenteiro, Javi Rey.

Así resalta la dificultad de un duelo para el que se desplaza con 18 jugadores, ya que no entran en convocatoria Álex Fernández, con un esguince de rodilla, Carlos, con un esguince de tobillo, Romay y Lucas en última fase de recuperación de sus respectivas lesiones y Cruz, que aún no debutó esta temporada. “Vamos con un once de garantías y con un buen banquillo. Nunca vamos a poner excusas, tenemos una plantilla larga y competitiva y vamos a hacer un buen partido”, subraya el entrenador que dice que los suyos viajan “con ganas y confianza.”

Una situación que se ve apoyada en la victoria del pasado fin de semana frente al Sestao. “Nos ayudó muchísimo a nivel anímico; el equipo ahora tiene mucha energía y nos enfrentamos al partido con muchas ganas, sabiendo que es complicado, pero dispuesto a pelear con nuestras armas en el Reino de León para llevar a cabo nuestro plan intentando poner las cosas muy difíciles “, advierte Rey.