El Municipal de Espiñedo no aumentará su aforo como tenía previsto para esta temporada en Primera Federación y la próxima con independencia de la categoría.

Ha sido el propio club el encargado de transmitir la noticia afirmando que, a pesar de que habían hecho los trabajos previos necesarios para la colocación de la grada supletoria en terrenos colindantes al actual Espiñedo, para lo que cuentan con la autorización de todos los titulares y con la colaboración del propio Ayuntamiento, se encontraron ahora con que desde el Consistorio no otorgan la licencia de instalación necesaria. Una licencia que, dicen, ya estaba estudiada por los equipos técnicos.

“Después de cuatro arduos meses de negociaciones múltiples con diferentes titulares de los terrenos colindantes para llegar a un acuerdo, el club tiene que renunciar a esta ampliación para la que se llegó a invertir muchas horas de trabajo, pero que no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante”, esgrime el club carballiñés mediante un comunicado en el que trasladan que esta situación se ha dado a través de una denuncia de legalidad urbanística realizada anónimamente. “No podemos seguir con esta iniciativa pues hacer unas instalaciones de este tipo con permanencia de dos temporadas sin el amparo jurídico necesario sería una ilegalidad manifiesta, además de una temeridad de consecuencias incalculables en caso de algún percance futuro”, reza el comunicado.

Así pues, el objetivo del club ahora es “reorientar” el proyecto de mejora sin salirse de los límites del actual recinto municipal, para lo que levantarán un nuevo cierre que ya no será de piedra puesto que la totalidad de la misma se depositó en dependencias municipales para su reutilización, tal y como había solicitado el ayuntamiento, por lo que el presidente del club, Argimiro Marnotes, aclara que “ahora tocará levantar una pared y olvidarnos de lo de atrás.”

El presidente no niega que ha sido un jarro de agua fría y “toda una semana de negociaciones, de buscar soluciones”, puesto que fueron conocedores de esta situación ya el miércoles de la semana pasada, pero esperaban poder revertirla, dado que Marnotes expone que “el ayuntamiento se encontró con la misma situación que el propio club porque la colaboración se estaba dando con total normalidad”.

Por ello, la preocupación del club de Primera Federación es rematar las obras cuanto antes “para que queden lo más dignas posibles”, pero sobre todo dar solución a los 176 socios que tienen asignado su carnet para esa parte del campo “bajo una expectativa de espacio que no será realidad”.

Por el momento podrán seguir usando la grada principal si así lo desean, hay cabida para todo el que es socio hasta el día de hoy, sino el presidente no descarta otras opciones, como que aquellos que lo prefieran “elijan situarse en los fondos de las porterías, e incluso si a alguien le parece extremadamente mal podemos devolverle todo el dinero”, dice Marnotes.

Manos atadas

El cargo de la directiva asegura que el club “ya tiene las manos atadas” y que la pelota está en el tejado del Ayuntamiento para buscar una nueva localización y realizar un campo de fútbol que responda a las necesidades del equipo.

De hecho, Marnotes se muestra optimista, “igual no hay mal que por bien no venga y así el Ayuntamiento se da cuenta de la necesidad de tener unas instalaciones deportivas municipales de calidad y podemos hablar de un nuevo Espiñedo más pronto que tarde”. El club se había impuesto el reto de dar mayor aforo y comodidad a sus socios, cumpliendo con el requisito de aforo de 4.000 personas realizado por la Real Federación Española de Fútbol, aunque tenían la excepción si no podían adaptarse por problemas urbanísticos. Pese a ello, el Arenteiro se había propuesto “dar una imagen mejor del estadio y de la villa” en la Tercera División del fútbol nacional, por lo que optaban por ampliar con esa grada supletoria, señalan desde la entidad.

Así las cosas, el club le ha trasladado a los gobernantes municipales la necesidad de saber si se va a poder contar en breve con un proyecto que englobe un campo de fútbol “de la categoría del club y de prestigio para la villa” con el aforo mínimo de 4.000 personas y “el alumbrado en condiciones”.

Por su parte, desde el Consistorio insisten en que la denuncia ha sido anónima, pero que no pueden otorgar la licencia de actividad, pero no hablan, por el momento, de nuevos proyectos. Desde el club insisten en la necesidad de que el propio consistorio “expropie los terrenos o busque una nueva ubicación para un nuevo municipal de Espiñedo”.

Mientras, la directiva debe gestionar la situación con las empresas encargadas tanto de realizar la grada supletoria como la cubierta de la misma. Marnotes valora que con la grada “no habrá problema”, mientras que con la cubierta “asumimos que habrá que hacer una indemnización, esperamos que no suponga demasiado, pero será así porque tuvieron que hacer piezas a medida”.

Así las cosas, el Club Deportivo Arenteiro le pide disculpas a su afición y le pide que “no deje de soñar en que algún día coincidirá que seamos grandes en equipo y en infraestructuras”.