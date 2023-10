El Club Voley Ourense da este fin de semana un paso adelante debutando en la Superliga Femenina 2, la División de Plata del voley femenino nacional. Un logro que llevaban años persiguiendo y que este año se ha hecho realidad para un equipo que mantiene la cabeza fría y habla más de trabajo que de emoción.

A las de Pablo Pérez el calendario les ha ofrecido un debut complicado, estrenándose ante algunos de los mejores equipos de la liga que ya llevan años en la misma. El primero, contra el que se mide en este mismo sábado, el Club Voleibol Leganés, es un ejemplo de ello, un rival compacto, con experiencia y con ambición.

Los madrileñas quedaron terceras el año pasado en la clasificación y según reconoce el míster ourensano “tienen plantel para estar en la parte alta”, pero en el lado bueno, el calendario también ha proporcionado a las ourensanas que el estreno sea en casa. El debut será mañana en O Pompeo a las 19.00 horas y es un factor al que se aferrará el club que ensalza el apoyo de una afición que ya en Primera División llenaba las gradas, por lo que no esperan menos en este curso.

Con todo, antes de hablar de futuro el entrenador habla de pasado; en el más lejano, varios años en la zona noble de la Primera División y disputando la fase de ascenso hasta esta categoría, en el más reciente: el ascenso y la pretemporada de la que Pérez se siente orgulloso.

Los entrenamientos

“Empezamos la última semana de agosto y la verdad ha sido un sin parar. Lo más destacable es que hacía tres años que no teníamos una pretemporada tan intensa, hemos tenido competición, aunque sea en formato amistoso, todos los fines de semana y creo que lo que nos faltaba en otras ocasiones era el trabajo, así que esperamos que se note y que nos libre de los puestos de descenso, que al final es nuestro objetivo”, relata.

La falta de trabajo a la que se refiere no es motivada por desinterés o desgana, sino porque se trata de una competición amateur por lo que las jugadoras tienen que compaginarlo con sus puestos de trabajo y eso no siempre permite entrenar tanto como les gustaría ni a ellas ni al cuerpo técnico. Por ello el club se congratula que, por el momento, están siendo capaces de mantener un ritmo de 3 días a la semana de preparación, una gran diferencia con los años anteriores donde se preparaban en dos jornadas y a veces en un solo día.

“De momento están siendo capaces de arreglarse y venir a tres sesiones. Lo que más estamos entrenando es la parte física porque creo que es lo que les va a dar un plus ya que en técnica y en táctica tienen sobrada experiencia, y lo que más trabajamos es la resistencia para que los partidos no se nos hagan largos “, reconoce el técnico.

Las claves

En la plantilla no ha habido cambios, mantienen el bloque del curso pasado por lo que no han tenido que adaptarse a nuevas dinámicas ni a nuevas compañeras, solo se afanan en evitar errores y corregir ciertas decisiones, algo en lo que continuarán de cara a la segunda vuelta. “Esperamos que sea cuando se empiecen a ver los frutos, a medio-largo plazo, hacia el mes de diciembre, porque sabemos que es una competición exigente y que va a costar”, advierte Pablo Pérez.

Entre las claves para este nuevo curso Pérez es claro: “andar fino, no flaquear en los saques, tener buenos juegos en ataque y, sobre todo, hacer un buen partido en la recepción”. Con nombre propio, frente al Leganés, a mayores un objetivo” incomodar, que sientan que están en O Pompeo y no en su casa.”

Buenas sensaciones

Y para todo ello hay optimismo. Confía en una buena disposición del club para dar la sorpresa porque las “sensaciones son buenas” después de una pretemporada exigente en la que hubo amistosos ante equipos de Primera División, donde ganaron las ourensanas aunque el entrenador matiza que “lo importante no es el resultado, sino coger ritmo, porque no es el mismo tipo de competición que la oficial, no se juega igual”.

Pero también hubo partidos contra equipos de la misma categoría, la SF2, en concreto contra el único gallego, el Zalaeta, que lleva diez años asentado en la categoría. Contra las coruñesas se midieron en Copa Galicia y aunque cayeron fue un encuentro “ajustado, creímos que la diferencia iba a ser más notable, pero supimos resistir y competir, a sí que traemos muy buenas sensaciones”.

Así que, con sensaciones positivas, pero con pies de plomo, empieza el Aceites Abril Voley Ourense un nuevo capítulo de su historia mañana a las 19.00 horas en O Pompeo, antes, para llegar de la mejor forma, hoy tendrán su último entrenamiento. Después a demostrar.