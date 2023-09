La estación de montaña de Manzaneda es el escenario elegido por los ciclistas de distintos equipos para preparar diferentes competiciones, tales como la Vuelta a Galicia, pero también es el escenario elegido por muchas otras disciplinas, la última; la natación, puesto que una veintena de nadadores del Club Natación Escualos se desplazó hasta las instalaciones para realizar un stage de pretemporada.

Fueron entrenamientos continuos en los que se aprovechó el tiempo para visionar vídeos que permitiesen mejorar ciertas habilidades, así como para llevar a cabo correcciones técnicas antes del inicio de la temporada, pero sobre todo fueron unos días importantes para hacer equipo y coger energía antes del inicio de una competición que se prevé “larga e intensa”.

Para comenzar el nuevo curso con todo cerrado, la pasada semana se celebró la Asamblea Anual de Socios y allí todos tuvieron oportunidad de aportar sus ideas para hacer más fuerte el club y ayudarlo a seguir creciendo ya con la mente puesta en la primera jornada de Liga Gallega.

Se trata de una nueva temporada en la que la directiva del Escualos aspira a todo, con el objetivo de estar como el año pasado en lo más alto de la clasificación, aunque desde el club reconocen que “será complicado porque la temporada del 2022 fue increíble con la guinda de la participación en el Campeonato de España y proclamándonos subcampeones gallegos”.

Como el éxito fue tangible el club no tuvo dudas y se aferró a la premisa de que aquello que funciona no es necesario cambiarlo, por ello Hugo Nogueira Pintos seguirá como entrenador y uno de los baluartes del equipo con el apoyo de Be One Lagunas como centro acuático de referencia.

Además, el equipo de aguas abiertas seguirá apostando por Jesús Carlos Quintas como experto nadador de travesías y entrenador para seguir creciendo en esta modalidad, que es una de las señas de identidad del club.

Asimismo el Escualos seguirá contando con el apoyo del Campus da Auga, todo motivos para sentirse “ilusionados y con ganas de seguir consiguiendo más”.