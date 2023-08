El W25 de Ourense ha llegado a su fin este domingo. A las 11.00 horas en el Club Santo Domingo, en Pereiro de Aguiar, se midieron las fuerzas de la holandesa Leslie Pattinama Kerkhove y la portuguesa Francisca Jorge con una final soñada por los puristas de la clasificación al ser primera contra segunda favorita.

Ambas llegaron a la final tras una jornada de semifinal en el sábado que estuvo marcada por la lluvia, que retrasó el inicio de la competición hasta las 11.30 horas entre la lusa y la española Georgina García. Después, a mediados del segundo set de la prueba, interrumpió el partido durante una hora más, por lo que la organización decidió no arriesgar y colocar en la pista cuatro la semifinal entre Pattinama y la también española Lucía Cortés.

García, poseedora del récord no oficial de saque más potente de la historia del tenis femenino con 220 kilómetros por hora, según la Federación Galega de Tenis, arrancó a su favor pero se desinfló a medida que avanzaba el partido, por lo que ante la dura portuguesa de tan solo 23 años cayó por 6-4 y 6-2.

Por su parte, la holandesa Pattinama, que hace apenas un año pudo arrebatarle un set a la número uno del mundo, Iga Swiatek, en la pista uno de Wimbledon; tan solo necesitó una hora para sellar su victoria ante Lucía Cortés, 6-3, 6-0 para llegar a la final que se disputó ayer sin representación del tenis español.

Las fuerzas se igualaron entre las dos favoritas en el último test de la competición “W25 Cidade de Ourense”, en dos horas de intenso partido que culminaron con un 7-6, 6-4 a favor de la tenista de Países Bajos, quien logró así, no solo llevarse el premio del torneo, sino hacerlo, además, sin haber perdido ningún set en el total de los encuentros desde el inicio de la competición el pasado lunes.

El duelo se decidió por los pequeños detalles, tanto así que el último set, en el último minuto, encadenó dos errores de Pattinama con uno de su oponente, Francisca Jorge, perdiendo el ritmo del partido. Sin embargo, ya todo estaba decidido. La holandesa tuvo su break point y se llevó la victoria.

“Estoy muy contenta con los resultados, a pesar de que mi intención era competir en el US Open este año no lo conseguí y por eso estoy aquí, pero el año que viene espero llegar al Open y repetir aquí”, decía la ganadora antes de la entrega de premios, donde no faltó la representación institucional; por parte de la Diputación Provincial acudió la vicepresidenta, Marta Novoa, por el Concello de Ourense el teniente alcalde, Armando Ojea y por parte de la Federación Galega de Tenis su presidente, José Mosquera.