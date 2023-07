Poco a poco los equipos ourensanos van conociendo la hoja de ruta para el nuevo curso. El último en hacerlo ha sido el Club Ourense Baloncesto que en la tarde de ayer recibió el calendario realizado por la Federación Española de Baloncesto para la temporada 2023/204 en LEB Oro. Los ourensanos se enfrentarán a un total de 34 encuentros divididos en dos vueltas a los largo de 8 meses. En concreto, los 18 equipos participantes comenzarán la Liga el 7 de octubre y pondrán fin el 10 de mayo.

Así pues, la primera vuelta para el COB empezará en el Pazo dos Deportes Paco Paz, en casa, ante el Amics Castelló y la primera parte de la temporada llegará a su fin el 12 de enero, de nuevo en el Pazo, ante el UEMC Real Valladolid, mientras que el primer viaje a domicilio para los de Félix Alonso será ante uno de los conocidos, frente al Alega Cantabria en la segunda jornada, el 13 de octubre.

Para ver un derbi gallego habrá que esperar hasta el 29 de diciembre, será entonces cuando los del Pazo se desplacen hasta Riazor para demostrar sus mejores habilidades ante el Leyma Coruña, quien ya en la segunda vuelta devolverá la visita al Pazo en el fin de semana del 5 de abril.

En cuanto a la segunda vuelta, esta tendrá su inicio el 19 de enero con los ourensanos visitando Melilla en la 18ª jornada. Habrá entonces un parón en la competición regular hasta el 2 de febrero con motivo de la disputa de la Copa Princesa el fin de semana del 26 de enero. Tras esa pausa, recibirán al Menorca y pondrán fin a la liga regular el 10 de mayo recibiendo al Guipuzkoa en una jornada unificada. Antes, un nuevo parón competitivo entre el 19 y el 27 de febrero para la disputa de la ventana en clasificación FIVA para el próximo Eurobasket.

Entre medias, fechas destacadas para los cobistas como la de la semana del 22 de marzo, en la segunda vuelta, cuando recibirán la visita del clásico Movistar Estudiantes, que a diferencia de este curso –que fue entre semana– pisará el Pazo un sábado, al igual que lo hará el San Pablo Burgos- otro de los equipos llamados están en la parte alta de la tabla- el 26 de abril.

Para los interesados en ver los encuentros de los descendidos de la ACB, el Real Betis y el Fuenlabrada, el calendario no se ha puesto caprichoso y no se hará esperar. El equipo madrileño visitará la ciudad de As Burgas el fin de semana del 5 de noviembre y dos semanas más tarde, en el fin de semana del 17, será el turno de los andaluces.

Así las cosas, la agenda sitúa el final de la liga regular el 10 de mayo, después, entre el 16 y el 31 de ese mismo mes, se disputarán los play-off y ya con vistas al 8-9 de junio la Federación marca los encuentros de la Final Four, poniendo así fin a la temporada.

El COB no tuvo descanso en el día de ayer. Tras conocer su calendario de competición por parte de la Federación fue el propio club el que dio a conocer una novedad, después de 20 días sin fichajes en los despachos se llegó a un acuerdo: Karamo Jawara se suma a la plantilla.

El jugador noruego (Bergen, 1991), jugó la temporada pasada en el Movistar Estudiantes de LEB Oro donde promedió 6’2 puntos, 3’4 rebotes y 2’6 asistencias en los 21 minutos que estuvo en la pista. Además, Jawara tiene contrastada experiencia en la categoría, ha jugado las últimas cuatro temporadas en la LEB Oro militando en las filas del Delteco Gipuzkoa Basket, Palmer Alma Mediterránea Palma y Basquet Girona.

Desde el club señalan que el ala-pívot es un jugador “contrastado y de gran experiencia en la competición” y resaltan que consiguió el ascenso a la liga ACB en la temporada 2019/20 con los guipuzcoanos y en la temporada 2021/2022 con los gerundenses, por lo que ponen altas expectativas en su llegada a las órdenes de Félix Alonso para quien no es un desconocido. Míster y jugador coincidieron en el Iberostar Palma durante el curso 2017/18.