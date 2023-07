El Club Deportivo Arenteiro ha rendido cuentas ante sus socios. La directiva del club citó a los suyos en el Auditorio Manuel María de O Carballiño en una cita que levantó expectación, tanta que la asamblea ordinaria se alargó más de 2 horas y media. Con la presidencia sentada en el escenario del auditorio, delante de la bandera del club, comenzaron a hablar de pasado y presente antes de dar el salto a un futuro con dos novedades principales de cara a su afición: habrá grada supletoria y no habrá carné familiar.

“Llevamos años haciendo está asamblea y es la primera vez que no sé que decir”, esgrimió un emocionado presidente antes de hacer un resumen que concluyó en una sola frase “ha sido un año histórico”, por citar no dejó fuera la importancia de la Copa RFEF ni en su fase autonómica ni en la fase Nacional, esa que llevó al primer título estatal del club. “Es el mejor a años luz de toda la historia del club”, fue la frase que se escuchó desde las butacas y que se quedó corta al añadir “tenemos para recrearnos en esta temporada a los largo de muchos años”.

El presupuesto

Y de pasado, con un superávit de 5.352 euros, porque “hubo que pagar muchas primas, porque se hicieron muchas cosas bien”, a mayores de múltiples gastos, a un futuro donde la Federación para dar ese salto a Primera RFEF exige un presupuesto mínimo de un millón y medio de euros. Exactamente con el que saltarán los verdes al campo, “el más bajo de la categoría”, subrayó Argimiro Marnotes, el presidente.

Para que los socios tuviesen claras las cifras, la directiva tiró de símil “vamos a competir siendo sabedores de que es una batalla desigual, en los que unos tienen cañones y otros, nosotros, tirachinas”. No es para menos, el CD Arenteiro se sumerge en una categoría donde “hay equipos con presupuestos de hasta 13 millones de euros, donde vamos a competir contra gigantes, filiales de profesionales como Osasuna, Real Sociedad o Celta. Vamos a competir con nuestras armas para adentrarnos en un mercado prohibitivo”. Tan prohibitivo, que “para que os hagáis una idea, un top cobra entre 70.000 y 100.000 euros, lo que a nosotros nos tiene que dar para 4 o 5 futbolistas”, porque para la plantilla prevén que se destinen 700.000 euros de ese presupuesto.

De la plantilla, terminaron las renovaciones y trabajan ya solo en fichajes, suficientes para tener una rotación de entre 20-22 futbolistas, pero en lo que más trabajan es “en nuestra mejor arma, la ilusión que tenemos, porque esa nadie nos la va a quitar...Sentarnos en Balaídos o Riazor, por poner a los más cercanos, a ver jugar al Arenteiro”.

¿Cuánto cuesta ser fan en Primera RFEF?

Se llegó así al punto que preocupaba a los socios. El económico, pero no el del club, puesto que se cerró el presupuesto anterior y se aprobó el de esta nueva campaña sin problemas. Importaban las economías familiares: los abonos. Hay novedad, no habrá carné familiar, aquellos que lo tuviesen se adhieren a una pequeña rebaja en los nuevos carnés, pero tendrán que ser individuales. Así pues, los precios para la temporada 2023-2024 se repartirán en tres formatos: grada actual, detrás de las porterías y la nueva grada que engalanará el terreno de juego. La actual tribuna tendrá un precio de 200 euros, la nueva será de 180 euros y aquellos que quieran estar tras las metas pagarán 150 euros. Siendo mayores de 16 años, los menores de esa edad tendrán un precio reducido 90-60-30 serán los precios de esos escenarios para ellos. Las entradas también subirán, de los 15 euros actuales pasarán a suponer una inversión de 20 euros, “aumentamos el caché y hay que hacerlo así”, subrayó Marnotes haciendo saber que “solo así dan las cuentas”. Unas cuentas en las que, además, aún falta por saber cuánto aportará la Federación “en base a los derechos televisivos, que se van a repartir entre los clubes”. Pero el tiempo apremia, porque ya para inscribirse en la categoría deben presentar un aval, el próximo 17 de julio, de 200.000 euros. Y se hará.

Las gradas

La Federación también pide un mínimo de espacio para los aficionados que el Municipal de Espiñedo no cumple, tampoco el mínimo de iluminación (600 luxes) para la retransmisión de los encuentros en horario nocturno. Las bases de la competición permiten una excepción si por motivos de urbanismo no es posible incrementar el espacio, Espiñedo podría añadirse, pero la directiva lo tiene claro. Habrá grada supletoria. A diferencia de la que se puso el día del Atlético de Madrid, no habrá muro, la grada partirá desde el suelo y aún se debate si será cubierta, aunque todo apunta que sí, pero falta el visto bueno de los técnicos y hay reuniones pendientes que se resolverán la próxima semana, antes de que salga la campaña de abonos para que los socios decidan a donde ir, lo que si es seguro es que esa grada supletoria será un alquiler que asciende a 13.000 euros mensuales y, aún así, es lo más económico, “es lo que tiene más sentido y lo que podemos asumir”. Con todo tendrá baños propios y cantina “aunque tenga que ser un furgón en ese día”.

El debate de la SAD

El último punto a debatir fue si el club seguirá siendo club o pasará al paraguas de las Sociedades Anónimas Deportivas. Desde la directiva piden que se realice “tan solo un estudio para que lo valoremos” porque “las empresas necesitan confianza para apostar, y apuestan más por una SAD, es entendible”.