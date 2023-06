La Escuela de Fútbol Femenina Rosalía vio truncado el sueño del ascenso a Primera División Galega Feminina. A las azules se le escurrió entre los dedos el avance de categoría al no lograr mantener la ventaja ante el Domaio. En su visita a A Granxa ganaron por la mínima, 0-1, pero en la vuelta, en Oira, fueron las visitantes las que sentenciaron con un doloroso 0-2.

Las de Moaña se adelantaron en el luminoso en el primer tiempo con un penalti y, tras el paso por vestuarios, un gol de Nuria fue un jarro de agua fría para las pontinas, que ya no pudieron volver a cambiar la suerte en este play-off por acceder a la primera categoría autonómica.

Así pues, no pudo empezar el partido de mejor manera para las visitantes, Noa interceptaba un pase de Pau con la mano y Luka no fallaba desde los once metros. Eliminatoria igualada a los 4 minutos de juego ante un rival experimentado que no dejaba jugar al centro del campo de las de Tobaruela, que no conseguían crear peligro en área rival. En los últimos 15 minutos, las azules, por medio de Vicky en dos ocasiones y Candela probaron suerte, pero Moraña detuvo sin problemas.

En el arranque de la segunda mitad, Laura remataba un córner votado por Zaira al palo. Al poco de cumplirse la hora de juego, Zaira remataba flojo una bolea desde la frontal. Era el minuto 72, la eliminatoria estaba igualada y el sueño del ascenso en todo lo alto. Sin embargo, se impuso la veteranía de las moañesas que, tras una jugada sin peligro, aumentaron la ventaja con un disparo de Nuria que se colaba por la escuadra.

Todavía tendría una gran oportunidad de volver a igualar la eliminatoria Ester, pero su cabezazo lo despejaba Eva en la línea tras rematar un saque de córner desde el banderín.

El técnico, Pere Tobaruela, fue claro, “quiero felicitar al Domaio por el ascenso y porque supieron llevar el partido a su juego e imponer su modelo. Nos superaron. Las finales son para ganarlas, no para jugarlas, y ellas lo hicieron”

Caras largas y alguna que otra lágrima en un club que, un año más, quería sellar una gran temporada. Toca pensar en la siguiente.