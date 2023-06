Tras un paso de doce temporadas por diferentes categorías y numerosos éxitos en el Pontevedra CF, Sergio Moreira recae en una entidad ourensana: regresa al Cented Academy y lo hará como primer entrenador del equipo que debutará en Primera Autonómica.

Conocido de la casa, pues fue alumno de Cented Formación e incluso profesor de la escuela, el que había sido segundo entrenador del primer equipo pontevedrés fue presentado ayer en las instalaciones de AAClinic, patrocinador oficial del conjunto.

Moreira no titubeó al asegurar sentirse “muy ilusionado de estar aquí. He sido alumno y profesor, conozco el trato familiar que tiene el club y me gusta trabajar en un ambiente de cercanía”. En ese ambiente ya empieza a pensar en la hoja de ruta y advierte que su idea es “trabajar mucho para que las cosas salgan, y dar valor a lo que hay en casa que es mucho y bueno, tratando de sumar en todo lo que pueda”.

Pese a la experiencia en otros clubes a las filas ourensanas llega como novato y es por ello que afirma que se dejará aconsejar por aquellas personas que ya forman parte del club, aunque con mención especial. “Hay gente muy buena, pero Roberto Menor, es el que ha propiciado que hoy estemos donde estamos”, asevera.

En cuanto a los motivos por los que se decantó por el Cented resalta que le llamó la atención “el proyecto y la seriedad del club, como desde la humildad se está construyendo algo muy bonito, en lo que puedo poner mi grano de arena”.

Aunque también fue un factor decisivo un deseo personal, “necesitaba un cambio después de doce años maravillosos en el Pontevedra, quería volar y Ourense era una de las opciones. Sabía que aquí estaría en un entorno familiar, con gente de fútbol y en el que iba a estar bien”.

Además, reconoce que le une al club “una amistad de hace muchos años con Manu, el presidente. Creo que se daban todas las circunstancias para venir”.

Es por ello que insiste en que “la gente de la casa es de mucha calidad”, y afirma que no siente que de un paso atrás en su carrera, “más bien le doy impulso, y en un bien sitio”, zanjó antes de exponer el próximo paso: “ponerse a trabajar porque quiero rejuvenecer el equipo ya que la categoría nos pedirá cosas diferentes a las del año pasado, y nos van a identificar por ser un equipo con mucha hambre, con ganas de crecer y tener una oportunidad en la gente joven”.

A partir de ahí, la liga es larga y los rivales no serán ni pocos ni comedidos, “competiremos contra todo un Verín, o gente que lleva años haciendo las cosas muy bien e intentándolo. Nadie regala nada, y que nadie dude que nosotros tampoco”.