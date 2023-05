El Ourense CF dispara hoy su última bala. Los de Rubén Domínguez tienen esta tarde a las 17.00 horas en O Couto la prueba definitiva que marcará su destino con dos opciones bien diferenciadas: la Segunda Federación o la Tercera División.

Los pontinos reciben en el partido de vuelta al Beasain, el equipo que quedó en la decimotercera posición del Grupo 2. Los vascos recibieron antes, en la ida, a los ourensanos en el Municipal de Loinatz y allí ya se vio a qué juega cada conjunto, pero a pesar de que la manija del juego fue ourensana, fallaron en la definición en los últimos metros y perdonar les llevó a acabar con un empate sin goles, que no podría dejar más abierta la cita para esta tarde.

La calculadora es muy clara, en caso de empate, no es que no sirva, es que la normativa no lo permite: habrá prórroga y, de ser necesario, penaltis; algo que despertaría los fantasmas del pasado de los ourensanos que se descolgaron de la Copa del Rey precisamente en la tanda de penaltis.

Sin red de seguridad a los locales solo le vale la victoria y lo saben más que bien; mientras que al País Vasco viajaban sin apenas conocer a su rival, más que de haber tenido un par de jornadas de scouting, esta semana ya trabajaron sobre unas bases todo lo sólidas posibles, con las que esperan no alargar ni el suspense, ni la agonía que va de la mano, y resolver en los 90 minutos reglamentarios.

En los banquillos ni anfitriones ni visitantes podrán contar con sus técnicos, ambos sancionados. Domínguez desde la última jornada de liga regular cuando vio la roja directa ante el Laredo, Gordobil desde el pitido final de la pasada jornada, las últimas protestas le costaron la amonestación.

Así las cosas, ambos entrenadores verán desde las gradas un partido donde sus conjuntos se lo juegan todo a cara o cruz y donde las fuerzas estarán más que igualadas; a favor de los pontinos el factor campo: jugar en O Couto les dará un jugador más; una afición a la que no quieren decepcionar.