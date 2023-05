El Pazo dos Deportes Paco Paz albergó la fase final del Campeonato Provincial de tenis de mesa de actividad escolar; una prueba en el marco del programa Xogade 2022-2023.

La competición, en la que participaron 40 jugadores en edad escolar, se desarrolló por equipos según las categorías de edad, tanto en modalidad masculina como femenina.

En benjamín mixto triunfaron los deportistas del ASM. Ourense, cuyo podio completaron los del Be One, en el segundo y tercer puesto. En alevín mixto, el Concepción Arenal no tuvo rival, como tampoco lo tuvo el Otero Pedrayo en infantil femenino; mientras que en el masculino, los cajones se repartieron entre el ASM Ourense con su oro y el Otero Pedrayo, que llevó plata y bronce. Para finalizar, el cadete masculino: el podio fue para el Be One en los dos primeros puestos y para el Blanco Amor en el tercero.