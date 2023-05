La última jornada de Segunda RFEF tenía un tinte especial para el Ourense CF, el equipo no dudaba en ponerle calificativos “el partido más importante” de la historia del club. Los pontinos nunca habían jugado en tal categoría, este era su primer año y ayer, en O Couto, ante el Laredo, tenían la última bala para mantenerla: vencer al Laredo. Pero no fue posible, en la prolongación el colegiado dio pena máxima a los cántabros y no fallaron. Empate que obliga a tomar el camino largo, vencer en el play-out para tener la permanencia.

La cita comenzó con un conjunto visitante que, ya descendido, solo venía a poner las cosas difíciles, como demostró Álex Cañizo con un disparo al palo en los primeros compases. Tiempo suficiente para que se armase Gabri Palmás, ganase la carrera, y rematase entre los tres palos obligando a actuar a Ángel Díez. Los pontinos se hacían con el dominio y lograban un córner del que salía otra ocasión de peligro, Nacho Fariña mandaba por encima del larguero, aparecía Tiago, Amín y a la media hora del encuentro los locales eran los dueños del envite que prometía peligro con una internada de Palmás que finalizaba Tiago a manos del meta. La respuesta fue un balón interior de Carrión para Varo, quien de volea quiso sorprender a Marqueta, sin poder. Y en la contra un cabezazo de Amín volvía obligar a Diego a actuar. El Laredo no encontraba remates claros, pero sí los anfitriones. Amín estrellaba en la red y con los jugadores y la bancada en euforia, el colegiado anulaba la acción. Fue tal la protesta que acabó expulsado el míster y desde la grada vio el gol válido, una falta favorable lanzada por Manu Rodríguez, sale rechazada y Palmás no perdona. Era el 43. Rugió el Couto y al descanso, no sin antes una amarilla para el Charles por cortar un ataque prometedor de un Amín con ganas de vengar su anulado y poner distancia de por medio. A la reanudación, los pontinos salieron aún con mayor intensidad, Palmás se volcó y rozó el palo; pero más clara aún fue un libre directo de Jerín que Ángel Díez mandó por encima del larguero. Fueron cinco minutos repletos, porque ese era el tiempo que llevaban sobre el césped cuando Santamaría derribó a Tiago en el área concediendo una pena máxima para los de casa. Expectación ante la colocación de Manu Rodríguez de los 11 metros y desilusión poco después. El tiro centrado y flojo no le suponía problemas al cancerbero. Del protagonismo del Ourense CF se pasó a los minutos de los cántabros, Nates por banda tenía las más claras para los suyos, a pesar de que la posesión seguía siendo ourensana. Buscaban entonces revulsivos las escuadras; Salas entraba en el lugar de Capelete y amenazaba con un disparo que se fue cruzado por milímetros, con él insistió Nacho Fariña, pero el electrónico se mantenía. Una falta favorable al Laredo la frenaba Palmás de cabeza y poco a poco el crono iba marcando los últimos minutos de una salvación que parecía asegurada. Hasta la prolongación. Cinco minutos antes Mikel veía la roja directa por una entrada. Pero sin penalti para los locales, el que sí hubo en el minuto 94 para los visitantes, el recién entrado en el campo, Mussy, lo provocó y Nates, que todo el encuentro había sido la amenaza cántabra, sentenció a los ourensanos a jugar un play-out del que conocerá a su rival esta misma mañana.