En el verano del 2021 la Unión Deportiva Barbadás cambiaba de presidencia, José Manuel Fernández se hacía a un lado después de más de 20 años al frente de los azulones, 23 en concreto. En su lugar dejaba a un joven Pablo Campelo que a penas había cumplido los 33 años, pero ya llevaba varios en la directiva de un club al que pertenece desde niño, porque ya su padre, Juan Carlos Campelo, había compartido la directiva, en el cargo de vicepresidente, con José Manuel Fernández, mientras su hijo jugaba en la base, llegaba a entrenar al filial e incluso en un partido de Preferente.

Campelo llegaba en el 2021 y ya entonces el equipo llevaba tres años peleando por el ascenso a la Tercera División, desde su descenso en 2018. Hasta este domingo. El equipo, después de mucho trabajo volvió a la categoría tras vencer al Atios en el Municipal de Os Carrís, a falta de tres jornadas para el punto final de la temporada y el presidente no ocultaba su emoción: “con el pitido final lloré como un niño pequeño”, manifiesta destacando “fue muy emocionante ver a todos los pequeños, vestidos de azul, corriendo a celebrar con sus jugadores”.

Y es que en Barbadás, en la grada, lo cierto es que se enteraron antes de la bocina. Si el Juvenil de Ponteareas caía en su encuentro, las cuentas ya daban para hacerlo oficial, pero en el terreno de juego aún había una disputa que completar y “son unos chicos ambiciosos, ¿para qué se iban a conformar con un resultado que no fuese la victoria aunque el ascenso ya estuviese ahí?”, dice el presidente que apunta a la “unión” del equipo como el factor decisivo para una temporada “preciosa, espectacular”.

Tal era la emoción en Os Carrís que Campelo reconoce que al final del encuentro no era el único al que le caían las lágrimas, “me vinieron a abrazar todos los directivos con una emoción palpitante, bonita, sentida y compartida. Para ellos era su segundo ascenso, pero se sentía como el primero porque llevábamos años rozándolo y no llegaba”, rememora.

Con lo conseguido ahora toca mirar al futuro en la Tercera Federación, un futuro que a corto plazo pasa por los despachos, donde el presidente asegura que aún no ha habido conversaciones, pero garantiza que la dirección deportiva de Santi Rodríguez es más que fiable porque “ya sabía que este año iba a ir bien, aunque no imaginaba que tanto, cuando conseguimos renovar a 15 o 16 futbolistas del año pasado”.

Así, Campelo dice que es “pronto” para hablar de renovaciones. Por el momento ayer tocó descansar y disfrutar de la celebración por el trabajo bien hecho. Una celebración que en el campo incluyó un paseo en tractor y fuera de él una cena “de risas, buen rollo, anécdotas, para compartir una experiencia espectacular”.

En esa cena no faltó uno de los artífices del ascenso, el míster, Agustín Ruíz, que no le quita mérito al partido pero afirma que en las últimas semanas “ya era más que posible”, a pesar de que al inicio de temporada “en ningún momento nos habíamos fijado el objetivo de ascender”, con todo ensalza que el recorrido de los suyos “han sido muy fiables y estables. Terminar así, tres jornadas antes es una burrada y una pasada”.

Sobre los tres partidos restantes, el técnico considera importante que haya objetivos para que no decaiga la motivación, por ello, con la ambición que atribuye el presidente, Ruíz asevera que van a por el liderato del Grupo Sur, a ser “campeones de nuestra liga”. Además, no se conforma con eso y fija también la Copa Diputación como una de las metas. Será el próximo 17 de mayo con desplazamiento a Viana do Bolo y “conseguir lo mismo que el año pasado, esa final llenando O Couto, sería una guinda a una temporada histórica; así que espero que el recuerdo de eso nos empuje otra vez a conseguirlo”.

Habla el entrenador de temporada histórica porque la Unión Deportiva Barbadás ha logrado ascender a Tercera Federación, manteniéndose, hasta el momento, líder del grupo con 1 punto más que el filial del Pontevedra. Pero además ha jugado una Copa del Rey y lo ha hecho contra un Primera División, el Real Valladolid. Por motivos técnicos no pudo ser en Os Carrís, tuvo que ser en O Couto, pero la euforia fue la misma.

“Llevamos una temporada muy buena, de ver cosas que no habíamos visto antes, el año pasado en la pelea por el ascenso ante Gran Peña llenamos el campo, el siguiente partido, contra Atlético Lugones, que daba pase a la Copa del Rey, llenamos de nuevo y ya contra Valladolid...Es que fue un momento único para los jugadores, para el cuerpo técnico y sobre todo para los niños, que estaban muy ilusionados”, ensalza el entrenador quien, al igual que Pablo Campelo, aún no habla de la siguiente etapa, pero no niega que le gustaría permanecer en la UD Barbadás. “Yo aquí me siento en casa”, asevera, para asegurar que ese es el motivo por el que “nos sentaremos a hablar cuando el club así lo decida y no habrá problemas”. Tiene claro que si puede seguir vistiendo de azul “maravilloso”, sino “será en otro sitio porque a un entrenador lo que le gusta es entrenar”.

De gustar sabe mucho el Barbadás, porque entrenador y presidente coinciden a la hora de destacar el mejor momento de una temporada más que repleta: el ascenso. No solo por el valor a nivel deportivo “porque es lo que hace que el club crezca”, sino por el valor a nivel social, “ver a los niños vestidos de azul, corriendo, haciendo una marea, es fuerte, porque ahora en Barbadás, en el concello, se ve a la gente con las camisetas del equipo, era algo que hace años no se daba y ahora en Barbadás se lleva la equipación de un equipo que era de Preferente. Es enorme la masa social”, concede Ruíz, para que Campelo remate: “ver que en Barbadás somos uno es nuestro mayor triunfo”.