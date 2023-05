Trescientas. Ese es el número de entradas que la Unión Deportiva Ourense ha solicitado al Arosa para el partido de vuelta en la eliminatoria de la fase de ascenso, la que se disputa en el campo de los de Villagarcía, en A Lomba.

La cita es este domingo en horario de Champions, a las 20.45 horas y los de O Couto hacen un llamamiento a su afición, para ellos, desde su creación en el 2014, se trata de la primera vez que viven de cerca el poder llegar a la Segunda RFEF, un partido histórico para su hemeroteca. Por ello no quieren que nadie se lo pierda, como no se perdieron el de ida en el feudo de la ciudad de As Burgas.

En casa se superaron las 2.500 localidades el pasado lunes, ahora, menos de una semana después, el club reta a los suyos, “¿venderemos las 300 entradas?” Todo parece indicar que sí, porque el club que preside Fernando Currás ha dado un paso más y pone autobuses gratuitos para el desplazamiento hasta la ría en jornada dominical.

Para reservar la plaza, el club ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que se podrá acudir a la oficina durante esta tarde en horario de 17.00 a 20.00 horas, o solicitar a través de los números de teléfono 604 05 61 68 / 626 23 32 56. En cuanto al precio de las entradas, las de preferencia tendrán un precio de 10 euros, mientras que todos los niños y niñas menores de 16 años podrán adquirir una localidad de forma gratuita.

“Invasión vermella en A Lomba”, citan en sus redes sociales desde la entidad recordando que “es un capítulo más de nuestra pequeña historia, pero el partido más importante”.

No es para menos la advertencia, saben que es un partido complicado como ya lo fue el de O Couto. La Unión Deportiva Ourense fue el claro dominador, pero no se vio reflejado en el luminoso y el encuentro se resolvió con un empate, en A Lomba no vale ese resultado, los de Jorge de Dios quieren y necesitan la victoria para clasificarse a la final regional, acercándose un paso más a un gran sueño del club: el ascenso a la Segunda Federación. Un premio gordo en su regreso a la Tercera Federación, tras su paso por la Preferente.