Cumplir 25 años suele ir de la mano de la llamada crisis del cuarto de siglo, la primera de una larga lista de momentos en los que preguntarse qué se está haciendo con la trayectoria vital. Pero no para todo el mundo. Y desde luego no para la Unión Deportiva Barbadás que no puede estar en un mejor momento para celebrar su aniversario.

Los de Os Carrís llevan una temporada de las que permanecen en la memoria años y generaciones, de las que hacen hemeroteca y de las que dan de qué hablar. Este mismo domingo podrían conseguir su objetivo: el ascenso a la Tercera Federación. Pero antes ya consiguieron otro que ni se planteaban: jugaron un encuentro de Copa del Rey recibiendo a un Primera División; el Real Valladolid. Por normativas y reglamentos no pudo ser en el campo de Os Carrís, pero es allí donde construyen su historia y por ello fue allí donde, con motivo de los actos de su 25ª aniversario, invitaron a reunirse a viejos compañeros de batalla. Bajo el lema de “Reencontro de mitos” volvieron a vestir de corto ex jugadores y entrenadores que, en palabras de la actual directiva, “contribuyeron, de forma notable, en el crecimiento y en el asentamiento de la Unión Deportiva Barbadás”. Así en el césped donde ahora compiten los de Agustín Ruíz se volvieron a ver caras conocidas del conjunto desde sus primeras etapas en primera regional hasta la actualidad, porque hubo quien no se quiso perder una cita que contó con dos partidillos, con algún cambio de más, porque eran más los que querían calzarse las botas . Peluso, Outomuro, Julito, Ecay, Guillermo García o Germán Reza fueron algunos de los que pasaron por el tapete, entre los que estaba también Diego Cebreiro, uno de los delanteros que compitió varios años en Preferente; “se desplazó desde Vigo, solo para venir porque quería compartir estos momentos”, ensalza desde el Barbadás Roberto González recordando que “son muchos los que no viven en Ourense, así que los citamos por whatsapp y que aceptasen venir fue una alegría enorme”. Tanto así que lo importante no fue el fútbol, fueron “los recuerdos, las anécdotas compartidas y muchas risas, realmente lo pasamos en grande y fue un día muy distinto con foto de grupo incluida”. Así las cosas, los azulones siguen planeando actos en el marco de su 25º aniversario, el que pueden celebrar por todo lo alto este domingo, en casa, en Os Carrís, donde se medirán al Atios a las 18.30 horas. Solo dependen de sí mismos y les vale un empate. Quieren que continúe la fiesta. Reto solidario Con todo, no se olvidan de su faceta más social y, por ello, colaborarán con el reto “120 kilómetros de ilusión”, una iniciativa para recaudar fondos para asociaciones que ayudan a familias con niños con enfermedades complicadas: Bicos de Papel, Sant Joan de Déu y la Asociación de Ayuda a niños oncológicos de Galicia. Para ello se realizarán una “andaina” y una carrera solidaria de 5 kilómetros el 11 de junio. Saldrá del Centro Comercial y llegará hasta el CHUO. Por cada kilómetro realizado se donará un euro a estas asociaciones.