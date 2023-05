Los casi 30 grados de temperatura que alcanzó la tarde del lunes en la ciudad de As Burgas no supusieron un problema para el encuentro que se disputaba en O Couto, una cita histórica para su protagonista local, la Unión Deportiva Ourense, que recibía al Arosa en su primera eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF.

El calor no limitaba, porque pesaba más la ilusión de lo que podría ser. Un sentimiento claro desde los primeros compases de los de Jorge de Dios que hicieron pesar su dominio en el terreno de juego ante un Arosa que no llegó a encontrarse cómodo en ninguno de los tiempos. El campo se teñía de rojo, al igual que la grada. Pero, no así el marcador que, pese a los intentos, se clausuró sin apertura. Igualada sin goles para decidir todo en la vuelta, el próximo fin de semana en A Lomba.

Un resultado inesperado para lo visto en el terreno de juego, porque salieron los locales buscando sorprender al oponente y Jorge de Dios, acostumbrado a las variaciones técnicas, sacaba a los suyos con línea de tres centrales para hacer frente a los de Luisito que, por su parte, dejaban a Iñaki Martínez en el banquillo.

Con los jugadores en sus posiciones comenzó el espectáculo de los anfitriones. Querían la victoria y la querían por la vía rápida, imponiendo un ritmo alto de juego, varias marchas más de lo esperado. Ritmo de play-off de ascenso.

Así, se hacían con el control desde los primeros minutos y con él, con las primeras ocasiones del juego. La primera ocasión de peligro llegó al cuarto de hora de la bota de Champi; un tiro desde la frontal del área que Manu Táboas fue capaz de bloquear.

Y se crecieron los visitantes con sus mejores minutos, el ex del Ourense CF, Brais Pedreira, metió un centro sobre el área desde la derecha y fue Ramón el que se vio obligado a actuar despejando a un córner, que propició un nuevo rechace para Brais, sin éxito. Pero los arlequinados seguían intentándolo y un par de minutos más tarde un centro de Sylla recibía el despeje de Varo, evitando las complicaciones ; las mismas a las que hizo frente Viti a la salida de otro saque de esquina, ante un Arosa que presionaba con el juego directo.

Las asociaciones entre Manu Núñez y Champi daban alas a los unionistas, el segundo buscó un centro al área, pero se llevó una contra peligrosa del Arosa; Figueroa recibía y pasaba a Borja Míguez quien se topaba con un atento Labrada.

Fue el preámbulo de la más clara de los locales, un pase de Champi, tras una jugada personal, le cayó a Guisande que, solo en el área ante Táboas, cruzó en exceso y se llevó las manos a la cabeza. Pero, los locales habían recuperado el dominio y se volcaban en el asedio, dos córners con protagonismo de Corzo y Rojo sembraban el pánico en la escuadra visitante, que no proponía y solo defendía. Táboas se anticipaba a una llegada de Champi y, antes del descanso, era Rojo quien perdía la ocasión de abrir la lata al lanzar, solo ante el meta, muy desviado su disparo.

Después de la pausa reglamentaria y de colocar una de las redes, el ritmo no decayó. La Unión Deportiva Ourense mantenía la presión alta y los de Villagarcía buscaban los primeros revulsivos. Luisito daba entrada a Sanda e Iñaki. Este daba un pase en profundidad a Sylla y aparecía la polémica. El meta local salió a recortar y, fuera del área, derribaba al delantero. El colegiado enseñaba amarilla, mientras la afición visitante exigía la expulsión. La falta la ejecutaba Brais Pedreira y Ramón evitaba el tanto.

La respuesta local fue un disparo que Táboas evitó que viese la red con los pies. El partido parecía abrirse, pero Champi y Manu Núñez buscaban la sentencia, lo mismo que quería ver Álex Vázquez con un lanzamiento que chapó Táboas. Jorge de Dios también refrescó sus filas, pero el encuentro fue perdiendo ritmo e incorporando imprecisiones. Cinco minutos añadió el árbitro y la grada apretó a gritos de “¡Ourense sí se puede!”, “¡Vamos, Ourense!”, pero los intentos de los locales no llevaron recompensa. Será el campo de A Lomba el que dicte sentencia.