El Sala Ourense tien dos partidos por delante, cada uno de ellos una final por la permanencia en la segunda División ‘B’. Una final como la disputada este fin de semana en Os Remedios donde plantaron cara al Leis Pontevedra para sumar victoria en el pitido final.

No empezaba a su favor el encuentro, Dani de falta directa ponía el 0-1 en el minuto cinco y los locales se anulaban sin encontrar ocasiones. Pero Iago sacudió al equipo con la igualada en el minuto 18. Parecía salvada la primera parte, pero en el siguiente minuto Raúl marcaba el 1-2 e incluso tuvo otra ocasión. Sin embargo, a falta de segundos, un saque de Pablo era transformado por Rivero en el empate, 2-2.

La segunda parte no se dibujaba menos tensa. Joel alojaba el balón en su portería al tratar de evitar el gol del Leis y, por encima, Allariz se lesionaba y ya no se reincorporaba. Con todo, el conjunto se rehizo e Iago ponía al segundo palo el nuevo empate, 3-3.

Pero era un toma y daca. Alan volvía a adelantar a los suyos y Raúl ponía el 3-5 para pánico de los ourensanos. No obstante, el Sala Ourense no tiró la toalla. Kike García apostó por el juego de cinco y, aunque en un principio no funcionaba, dio frutos cuando Rivero cogió las riendas. 4-5, 5-5. Tres minutos por delante. Y llegó el delirio.

En una jugada embarulla de ataque del Sala Ourense y tras varios rechaces, Saúl anotaba en propia puerta el 6-5 en el minuto 38 y, con menos de dos minutos, el Sala Ourense tenía que aguantar el resultado. Lo hizo. Próximo reto en Lugo, ante el líder el sábado.