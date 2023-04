Golpe de autoridad del Ourense CF

El Ourense CF ya presumió de buen hacer la semana pasada en el Derbi Termal ante el Arenteiro. En ese partido el resultado fue un punto de oro para ambos equipos, para los verdes; que cosecharon el ascenso a la Primera RFEF, y para los anfitriones. Fue suficiente para salir de la zona de play-out, de la que ayer cogieron distancia al demostrar calidad ante el Real Avilés.

Los asturianos esperaban a los pontinos con los dientes largos, querían conservar su segunda plaza en la tabla, una de las que da lugar a jugar la promoción. Mientras, los de Rubén Domínguez, querían la victoria para encauzar una recta final que les de la permanencia en la categoría. Fueron mejores los visitantes.

En el Román Suárez Puerta el encuentro arrancó con unos anfitriones buscando la meta ourensana, lanzando, antes del primer minuto, un saque de esquina para marcar el ritmo. Pero se quedó en nada. Los minutos pasaban sin grandes ocasiones hasta el ecuador de la primera parte. En ese momento lo intentó el Avilés, centro al área y cabezazo de Primo. Alto.

Pero prendían la mecha de unos pontinos que se sentían cada vez más cómodos y se hacían notar con el dominio del esférico. Lo que se tradujo en el primer tanto del encuentro; Amín remató un centro raso de Hugo Sanz para irse por arriba antes del descanso. Aunque antes de la bocina también lo intentó Nacho Fariña. Disparo seco, frontal, a manos de Armengol.

Al regreso de los vestuarios los asturianos movieron banquillo para tratar de revertir la situación. Pero solo se la complicaron, Mayorga vio la segunda amarilla y jugaron media hora con un hombre menos.

Así, todo lo que no pasaba en la primera mitad tenía lugar en la segunda. La falta se le iba alta a Manu Rodríguez, Tiago disparaba en la frontal y cazaba Armengol, Hugo Sanz llegaba con un centro peligroso que Amín a punto estuvo de convertir en el segundo de no ser por la intervención de Edu Cortina. Guerrero entraba y mandaba alta... El asedio era constante.

Y hubo recompensa; un saque de esquina con un mal despeje propiciaba que Jerín atravesase la red. 0-2 y quince minutos de juego, pero no eran necesarios, tan solo tres después Ebuka firmaba la sentencia. Le llegaba el balón, saltaba y de un cabezazo sellaba un gran partido de los pontinos.