El pasado domingo el Club Deportivo Arenteiro logró un nuevo hito para su historia, pero también para la de todo el fútbol provincial, como bien destacaba el entrenador del Ourense CF, Rubén Domínguez; y es que contra su equipo los verdes sumaron un punto, pero uno que vale un ascenso, el pase a la Primera Federación.

Después de dos días de descanso para celebrar lo conseguido y para poner las emociones en su sitio, los de Javi Rey regresaron ayer al tapete para ponerse al día con los entrenamientos, porque aunque ya sepan que el año que viene jugarán en Primera Federación, a esta temporada le quedan cuatro jornadas y el míster es claro, “ somos profesionales, entrenamos como tal, no he bajado el ritmo porque ya lo sepamos, porque precisamente lo conseguimos porque trabajamos en serio en los entrenamientos”.

Así, ayer, en A Uceira volvió a reunirse una plantilla y un cuerpo técnico que la última vez que se vio fue de fiesta, el domingo a la noche tras consumar el ascenso y después de un recibimiento a lo grande en la villa. Uno que el presidente del club, Argimiro Marnotes, solo puede describir con una palabra “espectacular”, pero que tanto él como el técnico local dicen que “ya se vio en el Vero Boquete, si hasta allí se desplazaron 2.000 personas, si hasta O Couto fueron más que esas... En O Carballiño no iba a ser menos”.

Fue la fiesta pública, tuvieron privada y Rey reconoce entre risas que “nos lo pasamos muy bien y poco más se puede contar”. Lo que sí cuenta es que su charla de ayer con sus chicos comenzó destacando que “ya sabía que son espectaculares dentro del campo, pero es que son igual de espectaculares fuera de él y eso no siempre se produce, es un gran vestuario”. Unas palabras con las que de nuevo coincide el presidente; Marnotes va más allá y opina que, sí hay una clave “es el acierto que tuvo Álex Vázquez para configurar una plantilla y un cuerpo técnico que encaje tan a la perfección”, tanto así que tira de chascarrillo para explicar que “me dicen por la calle que sí el Arenteiro hubiera tenido 4 o 5 millones no habría sido capaz de hacer lo que hizo este año, de tener lo que tiene, de formar esta plantilla y este cuerpo técnico, este equipo. Y es verdad”.

El presidente se deshace en halago y proclama con vistas al futuro, “hay un dato que creo que es el resumen perfecto: cuando ascendimos de Tercera División a Segunda Federación, hace un par de años, hicimos camisetas y no vendimos a penas de niños, eran las que regalábamos cuando teníamos algún acto. Este año, el día del ascenso, las tallas más pequeñas se agotaron y después el resto, tan solo nos queda alguna XXL suelta”. Cree Marnotes que es “un equipo que ha conseguido enganchar a los más jóvenes y eso siempre es gratificante”.

“Muchos niños ya practicaban fútbol y lo siguen practicando, pero muchos otros quieren empezar ahora, quieren entrar en la escuela de Club Deportivo Arenteiro, eso hace que se genere base, se genera expectativas, se hace cantera. Creo que es importante aprovechar la fuerza que da la clasificación del Club Deportivo Arenteiro para hacer más escuela”, sostiene.

El club, la escuela, las ganas, la ilusión, todo crece, menos Espiñedo. Al menos por el momento. “Somos el único equipo que sabemos que vayamos a donde vayamos vamos a ver mejores campos que el nuestro”, resume Argimiro Marnotes, que asegura que “vamos a intentar hacer cosas, vamos a golpear en todas las puertas de todas las administraciones para que entre todos se pueda hacer lo que sea necesario por Espiñedo, pero sabemos que no es fácil”.

El campo está rodeado de propiedades privadas, así que la intención es “inventar algo provisional porque no dará tiempo de otra cosa para el comienzo de liga”, pero al mismo tiempo se comprometen a “hacer un proyecto de futuro para poder, más pronto que tarde, contar con un Espiñedo acorde a las necesidades, ya no de la categoría a la que vamos. También de esta y de Tercera División, porque ya hay campos mejores”.

Mientras “no va a quedar más que pensar en situaciones provisionales, pero permanentes a lo largo de la temporada. Tienen que ser hechas con cabeza porque a pesar de que nos gustaría un gran público tiene que primar la seguridad. Se avecinan conversaciones y proyectos de dolor de cabeza”, asegura el presidente. En cuanto al terreno de juego, no habrá cambios más allá de un mantenimiento adecuado porque tras el reposo del tepes, “ya no habrá problemas de calvas y vamos a tener un campo en condiciones”.

Campo, ascenso y...Plantilla. Una conversación que el presidente delega en el director deportivo, Álex Vázquez, “con él al frente sé que vamos a tener una plantilla fuerte, un equipo digno para salir a pelear en la nueva categoría”, es lo único que concede Marnotes, que tampoco adelante el futuro de Javi Rey, “él ya sabe que al final de la liga vamos a sentarnos a hablar,. El Club Deportivo Arenteiro está orgulloso de su trabajo y sabemos que está contento aquí”.

Lo mismo dice el técnico, quien añade que han sido tantos los buenos momento que, a día de hoy los tiene todos presentes, pero no descarta comenzar un diario al término de la competición “para guardarlos para siempre, porque algunos no se van a olvidar jamás, pero otros con el paso del tiempo tal vez te los tienen que recordar”. Con tantas alegrías reconoce que a él le gustaría quedarse, pero también es claro: de momento Langreo. “Queremos terminar la temporada con una única derrota, nos proponemos el reto de no perder estos cuatro partidos y en eso trabajamos ahora mismo”.

Para el año más. Marnotes subraya que solo el Arenteiro y el Antequera saben ya con seguridad total que serán de Primera Federación y que, esa ventaja de tiempo, ayudará a la hora de “aprovechar” para “pensar en algún refuerzo que seguro que es lo que nos exige la categoría”, y también “quedarse con parte del actual CD Arenteiro”.

Por el momento del actual conjunto se sabe seguro que el capitán, Álex Fernández, no abandonará el barco. Tampoco lo harán Markitos, Ger y el meta Diego García. Por lo demás, solo se confirma otra renovación: “al presidente le queda un año de servicio, como se suele decir. Después de un ascenso quiero disfrutarlo con el equipo porque es un premio que vamos a disfrutar, es algo que se consiguió durante una gran temporada y, será lo que sea, pero vamos a estar ahí. Eso ya es motivo de disfrute”, concluye Argimiro Marnotes, para apostillar que este próximo año “cada punto será una Champions”.