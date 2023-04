“Esta temporada no se puede describir de otra forma que no sea a base de recuerdos”, así comienza el comunicado que el Club Deportivo Arenteiro lanzó a través de sus redes sociales al minuto de finalizar el Derbi Termal. El club anunció así que había “llegado a la meta, después de mucho esfuerzo, muchas emociones y mucho trabajo, pero a vuestro lado. Ascendemos a Primera RFEF”.

De recuerdos va la temporada del equipo carballiñés y de legado quedará para la historia, propia y de todo el fútbol provincial. Los verdes, aún bajo la batuta de Fran Justo, lograron el ascenso a Segunda Federación y después mantenerse en ella, para, a continuación, este año, hacer esa temporada impecable que jugadores, afición, cuerpo técnico y directiva, mirará con orgullo hoy y siempre, porque lo conseguido ya es suyo.

En la temporada, a medio camino, Fran Justo se despidió para cambiar de rumbo en Lugo, pero en Espiñedo los cimientos estaban bien colocados. Llegó Javi Rey en sustitución y las riendas no pudieron sujetarse mejor. Para ser precisos, Javi Rey llegó a escasos días de otro de los hitos del Arenteiro: Espiñedo puso gradas supletorias porque en Copa del Rey recibieron al Atlético de Madrid y eso nadie se lo quiso perder.

En aquel mes de diciembre ya se hablaba de premio gordo, porque antes habían pasado una eliminatoria de Copa del Rey contra otro Primera División, la Unión Deportiva Almería. Y antes de todo ello, para llegar ahí, se proclamaron campeones de la Copa Federación. Fue su primer título nacional. Se dice pronto, pero detrás hay muchas horas de un trabajo minucioso y estudiado. Y mucho esfuerzo, porque no fue “chegar e encher”. Campeones de fase autonómica tuvieron pruebas nacionales en Espiñedo antes de levantar el trofeo en Alzira, en Luis Suñer Picó donde los anfitriones celebraban, además, su centenario.

Pero nada puso freno y siguen sin encontrarlo. Ayer escribieron un capítulo más de una historia a la que no le quieren poner límites. De aquel Arenteiro en Preferente, al de Tercera División, al que conoció al Valencia en Espiñedo en su primera Copa del Rey., al Arenteiro de todo eso y más se suma ahora el Arenteiro que ya puede decir que es de Primera Federación.

“Ganadores de Copa Federación, digna victoria frente al Almería, un partido contra el Atlético de Madrid en Espiñedo que quedará en la memoria...Épocas de poco descanso y emoción a rebosar”, relata el club en su resumen en el que no falta el destacado para la temporada, “conseguimos hacernos con el liderato de una categoría dura y competitiva como es la Segunda RFEF y mantenerlo. Invictos como visitantes y con tan solo una derrota como locales; es el día de gritar ‘vamos verdes’, bien fuerte, porque como siempre, lo que llevamos dentro es orgullo verde”.

Así dan las gracias a una afición que “ sorprende allí por donde pasa y que a partir de ahora se hará notar aún más”.

Y la amenaza de hacerse notar ya comenzó ayer, porque al jugarse el partido tan cerca de casa, en Ourense, hubo celebración en O Couto, pero más en O Carballiño. Los jugadores llegaron a Espiñedo, recorrieron la villa en autobús y desembarcaron en las inmediaciones de la Veracruz para un baño de masas que se prolongó horas.

Camisetas de “Somos de 1ª RFEF”, bengalas, humareda y mucha música para un acto en el que no faltó el reconocimiento al pasado entrenador, Fran Justo, a su cuerpo técnico, a la directiva, a cada uno de los jugadores de la plantilla, e incluso a quienes no jugaron, como Uxío Dapena. Tampoco faltó el agradecimiento al actual cuerpo técnico, en manos de Javi Rey. Pero, sobre todo fue, un momento para la ‘marea verde’. Aquellos que van a Espiñedo conocen a Mateo, el grito de “Arenteiro” manteniendo las vocales hasta la casi falta de oxígeno es suyo, pero ayer fue de una plaza abarrotada que lo coreó en más de una ocasión, acompañando su cántico desde el micro. También es popular Lucy Fernández, “Vamos Arenteiro, vamos chavales”. No falla en una cita y no falló ayer.

Una manifestación clara de euforia y unión a la que puso el broche una tirada de fuegos artificiales y puede ser que algún baño en una fuente. Decía Argimiro Marnotes a finales del año pasado “lo que hacen estos chavales parece normal y no lo es”. Se quedó corto.

Ayer el técnico local, Javi Rey, besaba la hierba del Couto. En sentido literal. Lo levantó su banquillo y tenía un sonrisa de oreja a oreja y un brillo en los ojos que explicaba más tarde. “Estos días no vamos a descansar, vamos a celebrar, lo que hizo este grupo y este club solo se puede definir como histórico, cuando lo veamos con distancia y perspectiva vamos a decir que roza lo excepcional. Felicito a mis jugadores, a mi cuerpo técnico y a Fran Justo y a Millán Fernández, son grandes culpables de que estemos aquí. También Álex Vázquez, el director deportivo, la directiva encabezada por Argimiro Marnotes y toda la afición. Es la mezcla de todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que este ascenso es de todos”. Ahora, “hay que disfrutar de una categoría prácticamente profesional porque que el Arenteiro esté en Primera Federación es un éxito”.