El Club Deportivo Arenteiro cuenta las horas para el encuentro que puede marcar una nueva cita con la historia; en el Derbi Termal que este domingo, a las 16.45 horas, los enfrenta con el Ourense CF en O Couto, los verdes sólo dependen de sí mismos para lograr el ascenso a la Primera Federación: el broche de oro a una temporada impecable.

Reconoce el míster, Javi Rey, que se respira “el ambiente de que es una cita muy importante, que estamos muy cerca de conseguir algo muy importante” y que la sensación del equipo “es muy buena y muy emocionante”. Con esa energía, la semana de entrenamientos también fue muy buena, los carballiñeses tuvieron libres lunes y martes después del partido del sábado y volvieron a los entrenamientos el miércoles con la plantilla al completo, por lo que el técnico dispondrá de todos los jugadores para la cita, con dos únicas dudas, la de Marquitos, que por un golpe en la cadera ya no pudo estar convocado en el partido frente al Burgos y la de Pol Bueso, que tampoco pudo jugar desde el inicio por una molestia en el gemelo.

Con todo, nadie se quiere perder el choque por lo que el entrenador asegura que no sabrán con seguridad, hasta el último momento, quién entrará en la convocatoria, lo que sí sabe es que será “un día especial”, porque a pesar de no ser Espiñedo es lo más cercano a jugar “en casa”. “Es algo de lo que hemos hablado durante varias semanas, ya la pasada podríamos haber ascendido el domingo si el Avilés y el Guijuelo no ganaban sus partidos pero la Avilés al final ganó y no ascendimos y creo que es lo justo. Para la temporada que lleva el equipo por todo lo que está haciendo, por lo que ha conseguido, se merece ascender en el campo, así que creo que el destino nos tiene algo bonito preparado”, prevé el ourensano.

Mañana, la primera oportunidad en la cual solo dependen de sí mismo, y Rey sostiene que “el calendario nos hizo un favor con este partido, así, a poco más de veinte minutos de Carballiño, mucha gente de la plantilla es de Ourense, el cuerpo técnico entero es ourensano, así que poder conseguir el objetivo en el campo por excelencia de esta provincia que es el Couto es la sensación de que vamos a conseguir algo muy bonito”.

La afición y la celebración

Tan bonito lo visualiza el entrenador del Arenteiro como la afición del club, porque ya ha vendido las 1.500 entradas que tenía a disposición y Javi Rey sabe que eso significa que “el ambiente que se va a vivir en el Couto hace muchos años que no se da en ese escenario, desde la triste desaparición del Club Deportivo Ourense”.

Lo compara con lo vivido en el Vero Boquete hace tres semanas, un derbi gallego que solo puede definir con un adjetivo, “espectacular”, porque hasta la capital gallega se desplazaron más de 1.200 personas de O Carballiño para arropar a los suyos, pero para Ourense son aún más. “La preferencia es entera del Club Deportivo Arenteiro, antes hay recibimiento, creo que hay hasta calles cortadas para la llegada del autobús... se va a vivir un día que va a quedar para siempre y ojalá, espero, tenga un final feliz, pero desde luego lo que está haciendo el Arenteiro, y sobre todo su afición, ya va a quedar para siempre en la historia, porque que se desplacen casi 2.000 personas de una villa de 14.000 por un partido de fútbol es una auténtica barbaridad”.

El míster se emociona pero corta rápido al oír hablar de celebración porque guarda un mal recuerdo de tiempos pasados, “no sé si va a haber celebración, tuve una mala experiencia cuando entrenaba al Barco y nos jugábamos el ascenso de Preferente a Tercera; ahí sabía toda la celebración, estaba todo preparado, todo organizado por el Club y por el Concello y al final del partido no lo conseguimos, por suerte lo hicimos en la última jornada, pero hubo que esperar, así que no quiero saber nada de celebración”, pide Rey que asegura querer disfrutar del día: “disfrutar del trayecto en el autobús con toda la plantilla, con la directiva, con el cuerpo técnico y disfrutar del recibimiento en el que estará toda la familia, todos los amigos, todos los conocidos, disfrutar con toda la afición... Disfrutar en Ourense y en el Couto porque es un día que si lo eliges no lo podrías elegirlo mejor”.

Pese a todo, el entrenador del Arenteiro apela a la concentración, “nuestro cometido es hacer un buen partido, intentar sumar, si es uno es uno y si son tres son tres, pero somos equipo matemáticamente de Primera Federación con esos puntos, así que después, conociendo a Argimiro, sé que algo tendrá preparad, pero no quiero adelantarme quiero que sea sorpresa también para mí”, reconoce.

¿Qué esperar del partido?

Javi Rey subraya que se trata de “un derbi y que puede llegar a ser además un día histórico”, por ello pone de relieve que será “muy, muy difícil” que la plantilla y el cuerpo técnico “va a estar al 100% centrado en el terreno de juego” y resalta, además, que el Ourense CF, su rival, se juega la salvación, motivos por los que considera que “será un encuentro tremendamente igualado, en el que además influirán factores externos como que dan mucho calor, es el campo de O Couto, son muchos aficionados... Son muchos condicionantes”, advierte.

Así, sobre su oponente es claro, “me enfrenté el año pasado desde el Centro de Deportes Barco en los dos partidos de Liga y en el encuentro de play-off. Ellos consiguieron el ascenso y el destino es así, prácticamente un año después nos volvemos a encontrar en una situación completamente diferente; ya en la Segunda Federación, ellos ascendidos y yo como entrenador del Arenteiro. Un equipo que también conoce a los pontinos a la perfección de todos los encuentros en Tercera y ahora en Segunda, en el Derbi Termal que ya jugaron en Espiñedo, además los entrenadores, Rubén Domínguez y yo también nos conocemos de sobra”, así que, resume, “creo que no va a haber sorpresas.”

Por ello aboga por un derbi “muy táctico, muy cerrado, muy igualado, muy condicionado por el calor, por el terreno de juego y por el ambiente, pero sobre todo por las emociones que va a haber que controlar. No solo los jugadores, yo también me incluyo en esa frase. Gestionar las emociones será saber gestionar el partido y creo que está en manos del equipo lograr el ascenso, así que cualquier resultado que sea sumar, a mí me llega”, sentencia el técnico de los carballiñeses.