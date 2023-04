El Ourense Envialia está en el medio de la tabla, ni mucho ni poco, suficiente para tener tranquilidad en el encuentro que mañana a las 17.00 horas las enfrenta al Teldeportivo en Os Remedios.

Las canarias son las que llegan ajustadas y necesitadas, ocupan la segunda plaza de la cola con tan solo 10 puntos, muy alejadas de la cabeza que marca el Futsi con 64, pero no tanto de una salvación en la que el Leganés tiene tan solo 21, por lo que, a falta de seis jornadas, las visitantes llegan a tierras ourensanas apremiando opciones, jugando a todo o nada.

Delante el equipo local que, ya sin posibilidad de pelear por los puestos de play-off, tan solo quiere acabar la temporada lo mejor posible, demostrando la evolución de un equipo que vivió la llegada de caras nuevas, el cambio de entrenador y, sobre todo, no pocas lesiones. Además, no conocen la victoria desde el pasado mes de febrero, por lo que no perderán oportunidad de darle una alegría a su afición.