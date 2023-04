La Unión Deportiva Ourense viajó hasta la Ciudad Deportiva de Abegondo para enfrentarse al líder de la categoría, el filial del Deportivo, el Fabril, que ocupa la plaza de ascenso directo. Los de Jorge de Dios se desplazaban con un objetivo, afianzarse en los puestos de play-off; y plantando cara al líder logran dormir en plaza de promoción, la quinta, empatados con el Racing Villalbés.

El encuentro fue un espectáculo para la grada, ritmo alto, presión alta, un jugador menos en cada equipo y un penalti fallado. Todo, tan solo antes del descanso.

Así pues, se midieron dos conjuntos con mucha ambición, pero la Unión Deportiva Ourense con un punto más, lo que hizo que dominasen en toda la primera parte. Aunque con mucho peligro, porque, a pesar de que las primeras llegadas fuesen ourensanas, la alarma más clara la puso el conjunto local.

Alberto se veía obligado a cortar a Rubén y el colegiado señalaba la pena máxima a quince minutos de comenzar el envite. Martín Ochoa fue el ejecutante, tiro centrado que no supuso problemas para un Ramón con pasado en la cantera coruñesa.

Salvado el penalti continuó el esfuerzo de ambos por ponerse por delante. Demasiado esfuerzo, porque Marc cometía falta sobre Champi y poco después derribaba a Álex Vázquez, y con las dos tarjetas dejó a los suyos con uno menos.

Pero los rojillos quisieron ser solidarios, para jugar en igualdad ante el líder también se quedaron con diez un par de minutos más tarde. Alberto Nóvoa veía la segunda amarilla y dejaba un encuentro de diez contra diez para la segunda mitad.

A la reanudación, los rojillos aumentaron aún más la presión y los locales cometieron un error, el suficiente para que Joni se quedase solo en el segundo palo y, con el interior de la bota, le hiciese el 1-0 al líder.

La satisfación estaba durando mucho, el encuentro no tenía ocasiones claras, pero, pese a ello, no estaba cerrado. Ambos entrenadores recurrieron a sus banquillos en busca de piernas nuevas y alguna que otra idea y resultó para los anfitriones. Con la entrada de Nájera, Mella encontró su ocasión, le llegó el esférico a pase de su compañero y Amaya no pudo hacer frente a lo que se vino después, disparo cruzado e igualada. 1-1.

En esa misma acción Mella se lesionó y entró Iñaki, presionó, asedió y en el tiempo de prolongación tuvo la última, pero Ramón selló un valioso punto que viaja a O Couto.