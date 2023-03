El Club Ourense Baloncesto visita esta tarde Extremadura para medirse en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres, a las 20.45 horas, al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, una cita que analiza el técnico de los ourensanos, Félix Alonso, y resume en un solo adjetivo “complicada”.

Así de claro y tajante se muestra el leonés porque los cacereños son un rival directo de los cobistas, tan solo un punto de ventaja tienen los del Pazo sobre los que hoy actúan de locales. Los ourensanos ocupan la 12ª plaza de la tabla, los extremeños la 13ª a tan solo tres puntos del descenso que, por el momento, marca Albacete con 30 puntos en el casillero. Por ello, no duda el técnico en remarcar que “nos jugamos parte de nuestro objetivo, en el sentido de tratar de conseguir esa anhelada permanencia”.

Para acercarse a esa meta, la pelea no será fácil, “jugar en Cáceres siempre es complicado porque el público aprieta, está muy encima y es una de esas pistas en las que gusta jugar como visitante por el ambiente que hay, pero resulta una pista incómoda”, advierte el entrenador del COB que, añade, “ellos vienen de conseguir dos victorias consecutivas y, evidentemente, están ahora más tranquilos en la clasificación pero sin poder relajarse, trabajando de una manera más tranquila en ese aspecto”.

La misma situación que tiene el COB, aunque con tres victorias seguidas , “siempre he dicho que el peor defecto que puede tener cualquier deportista es la autocomplacencia. No estamos en una situación en la cual podamos relajarnos, es más, aunque tuviéramos once victorias o doce, y ya prácticamente estuviéramos salvados, sería muy poco profesional relajarse”, con todo, asegura “no tengo esa impresión por parte de los jugadores”.

A los suyos les pide que no haya relajación y sí mucha exigencia, porque para este encuentro pierden a Manjgafic por un traumatismo en el tobillo en el partido del Real Vallladolid. A su situación se sumaron algún problema físico de otros jugadores durante los entrenamientos, lo que ha impedido que las sesiones tuviesen el ritmo de la semana pasada. Sin embargo, Alonso promete que “somos conscientes de la responsabilidad, de la importancia que tiene este partido y de su dificultad para afrontarlo como merece. Tenemos que seguir dando pasitos adelante”.