El Centro de Deportes Barco se enfrentaba ayer a la primera de una corta lista de finales. Con cuatro partidos en juego los de Valdeorras se ven en la obligación de apurar sus opciones si quieren mantenerse en la Tercera Federación, ayer lo intentaron, pero no fueron capaces de superar a un Unión Deportiva Somozas que también se veía peleando por los puestos de promoción y se encuentra en el medio de la tabla tras sumar ante los de Cándido Gómez.

El encuentro no pudo comenzar más en contra de los visitantes, no llevaban ni diez minutos sobre el terreno de juego cuando una jugada combinada de los locales hacía que el esférico llegase a los pies de un Mikel Zarrabeitia que no dudó al disparar a Hormiga. 1-0, pero todo el partido por delante.

El Barco se volcó en la remontada poniendo llegadas al campo de los anfitriones, generando peligro especialmente por las bandas y antes del descanso sacaron rédito. Hualde ponía una importante igualada para los suyos.

Pero toda la planificación cayó en saco roto en el segundo tiempo, Aaron volvió a atravesar a Hormiga y, esta vez, no hubo respuesta de unos barquenses a los que le quedan cuatro citas y ningún margen de error.