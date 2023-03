En O Couto la Unión Deportiva Ourense recibió al Racing Villalbés en un envite con vista a la promoción de ascenso. Los ourensanos y los lucenses son rivales directos por el play-off con tan solo tres puntos de diferencia, a favor de los visitantes.

Con la intención de recortar esa distancia salieron los de Jorge de Dios al terreno de juego con la intención de dominar desde los primeros compases, para no perderle la cara a un complicado encuentro. Así, pasados cinco minutos, encontraban su primera ocasión tras un saque de esquina, que no acertó en la red, pero fue el aviso de la siguiente acción, Joni llegó al área, donde fue la defensa la que resolvió la propuesta. La mala noticia fue la lesión de Varo, que un par de minutos más tarde tuvo que ser sustituido, a partir de ahí bajó el ritmo de la cita y no hubo grandes ocasiones.

Al Racing Villalbés le venía bien el ritmo pausado y se encargó de mantenerlo hasta la pausa reglamentaria, llegando el encuentro sin goles antes del paso por vestuarios.

A la reanudación, quiso sorprender Manu Nuñez, pero su disparo se marchó alto. Fue de las pocas ocasiones claras hasta pasada la hora del partido, cuando los locales decidieron mover banquillo buscando revulsivo y dieron entrada a Antón Guisande y David Rojo.

Precisamente este último, en un buen disparo puso en aprietos a Santomé que tuvo que sacar los guantes, una acción que se repitió en la contra en la portería ourensana. Apretó el Villalbés y tuvo que responder, con éxito, Ramón, que se llevó cartón por salir del área en la siguiente acción.

Había llegadas en ambas áreas, pero las defensas entendían su papel e impedían que las ocasiones fuesen claras, así que, con el paso de los minutos, el Racing Villalbés y la Unión Deportiva Ourense dieron por bueno un trabajado choque, que deja a los locales en la sexta posición de la tabla.