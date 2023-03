El Ourense CF visitaba en la jornada de ayer el municipio de Guijuelo para medirse a su equipo local en el Luis Ramos. Era una cita complicada, los pontinos necesitaban los tres puntos para alejarse de la zona de descenso, los anfitriones para recuperar puestos de cara a lograr pelear por el ascenso. Y finalmente, fueron los salmantinos los que se hicieron con el triunfo.

El encuentro comenzó con una gran intensidad fruto de esa necesidad, tanto así que en el minuto 5 Tiago ya veía la primera tarjeta del partido y, tan solo un minuto después, los locales el primer gol. Girárldez se aprovechaba de un rechace tras un golpeo desde la frontal de Pepe Carmona y estrellaba el cuero en la red. Anulado, para tranquilidad de los de Rubén Domínguez.

Pero la energía y el ritmo no decaían, el Guijuelo lo quería todo y lo quería ya, mientras que a los ourensanos no le salían las cosas. Caramelo lo intentó en el ecuador de la primera parte, pero atento estaba Marqueta para impedir el encendido del luminoso, a continuación Perea lo mandó al larguero, Rubén remató dentro del área, pero lo mandó fuera y apareció el gol. Carmona selló el asedio de los suyos con el 1-0 al descanso.

A la reanudación, salió Isra dispuesto a la remontada y tuvo un cara a cara con Roberto, pero el Guijuelo aún no había ganado en casa en la segunda vuelta y no estaba dispuesto a ceder oportunidades. Sacó los guantes y despejó el atisbo de esperanza. Y entonces apareció Carmona, a él sí lo perdonó Marqueta encajando el que sería la sentencia. Quedaba medio partido por delante, el Ourense CF movió banquillo y buscó nuevas ideas, pero las propuestas seguían llegando por parte de los de Mario Sánchez, y Carmona a punto estuvo de anotar el tercero de no ser porque el meta ourensano hizo buen uso de los guantes. La oportunidad de los pontinos llegó por medio de una falta, tiró Capelete, pero Roberto no permitió sorpresas. Al final del encuentro, Adri García volvió a probar suerte, pero se marchó alto. Dolorosa derrota para un equipo que se sitúa en puestos de descenso.