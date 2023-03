El COB se impone con autoridad ante el Melilla

El Club Ourense Baloncesto tenía marcada en rojo en el calendario la cita de este fin de semana, la que en la tarde de ayer los enfrentó en el Pazo dos Deportes con el Club Melilla Baloncesto, una lucha por la permanencia de dos conjuntos que, en malas dinámicas, necesitaban recuperar la senda de la victoria. Camino con el que logró reencontrarse el conjunto local.

El choque comenzó con un Melilla Baloncesto flojo en el rebote defensivo, algo que aprovechaban los anfitriones para ponerse con un brillante 8-2, demostrando, además, acierto en el tiro exterior con el que, tras unos minutos ajustados, cosecharon un parcial de 9-0 que dio la mayor renta del primer cuarto, 18-4. El extécnico ourensano, Gonzalo García de Vitoria, pedía tiempo muerto para centrar a los suyos, pero solo Pablo Rodrigo maquillaba un resultado óptimo para los de casa, 20-11.

Los locales no bajaron la intensidad en el segundo cuarto, después de algunos titubeos que los melillenses ni notaron, volvían a hacer daño con los triples, alejando aún más a los visitantes que veían como se quedaban 21 puntos por debajo, con la máxima diferencia del partido, un 35-14. Los de García de Vitoria querían, pero no eran capaces; les costaba anotar ante un exigente Club Ourense Baloncesto que, apoyado en la grada, no cesaba en su empeño. El último tiro, para Williams, triple y a los vestuarios con un 41-19.

En el tercer cuarto la preocupación existía, el COB llevaba partidos de grandes primeras partes y tropiezos en las segundas. Pero ayer no fue así. El paso por vestuarios no afectó a los de Félix Alonso que abrían reanudación haciendo uso del tiro exterior y con un triple de Urtasun y las canastas de Kur Kuath y Pecius mandaban al ecuador del tiempo con comodidad y solvencia (53-23). Melilla cosechó entonces un parcial de 0-7 que sirvió para bajar la renta, pero para poco más, porque llegaron al final del cuarto con un 56-33 que dejaba pocas dudas.

En los últimos minutos, los visitantes apretaron. Querían, por lo menos, mantener el basket-average, pero el COB también lo necesitaba y no lo dejó pasar, los triples consecutivos de Gjuroski y Urtasun sellaron el encuentro en un 74-54 que dejó los puntos y el average en el Pazo con la séptima victoria de la temporada.